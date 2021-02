Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne od 8 do 13, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo predvsem na vzhodu nekaj nizke oblačnosti. Burja na Primorskem bo slabela in zvečer ponehala. Še nekoliko hladneje bo kot v soboto. V ponedeljek bo jasno s hladnim jutrom.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo slabi. Od severozahoda se preko zahodne in srednje Evrope Alpam bliža hladna fronta. Nad našimi kraji se ob šibkih vetrovih še zadržuje suh in zelo topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno in čez dan zelo toplo. V soboto se bo prehodno pooblačilo, najprej v krajih severno od nas, kjer bodo ponoči tudi manjše padavine, čez dan pa tudi drugod. Čez dan se bo od severa jasnilo. Ob severnem Jadranu bo zapihala šibka, v Kvarnerju pa zmerna do močna burja.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in vzpodbuden. V soboto bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, z manjšimi motnjami v spanju in hitrejšo utrujenostjo.