Prehodno bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. Ponoči bodo padavine ponehale, jasnilo se bo, po nekaterih nižinah bo do jutra nastala megla. Jutranje temperature bodo od 7 do 10, na severozahodu okoli 4 stopinj Celzija. V petek bo na Primorskem jasno, drugod občasno zmerno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo možne krajevne plohe. V noči na nedeljo bodo padavine prehodno zajele večji del Slovenije. Tudi v nedeljo še kaže na spremenljivo vreme z občasnim dežjem.

Vremenska slika: Alpe je dosegla nova vremenska fronta, ki bo zvečer prešla tudi naše kraje. Pred njo z vetrovi južnih smeri k nam doteka razmeroma topel in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v krajih severno in zahodno od nas krajevne plohe in nevihte. V petek bo ob severnem Jadranu jasno, drugod delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje sprva ugoden in spodbuden, čez dan pa bo vremenska obremenitev naraščala in do petkovega jutra oslabela in ponehala. V petek bo vpliv vremena na počutje ljudi spet ugoden in spodbuden.