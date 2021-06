V nedeljo bo povečini sončno, na severovzhodu je že v jutranjem času možna kakšna ploha, popoldne pa lahko kakšna ploha nastane tudi drugod. Ponekod bo zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem čez dan šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo pretežno jasno in nekoliko hladneje. Na Primorskem bo še pihala burja. V torek bo sončno.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Od severa priteka k nam v višinah postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma sončno, popoldne bodo nastale le posamezne plohe ali nevihte. V nedeljo bo v krajih severno in vzhodno od nas sprva še pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. Popoldne se bo povsod zjasnilo. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, ob severnem Jadranu bo popoldne zapihala burja.

Biovreme: V soboto in nedeljo bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden, le najbolj občutljivi bodo lahko imeli manjše vremensko pogojene težave.