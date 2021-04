V soboto bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, v alpskih dolinah okoli -2, najvišje dnevne od 16 do 19, na Goriškem do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo večinoma sončno, popoldne bo oblačnost od severa začela naraščati, v gorah bodo možne plohe. V ponedeljek bo oblačno, začelo bo deževati. Ohladilo se bo.

Vremenska slika: Hladna fronta se je pomaknila nad srednji Balkan in vzhodno Evropo. Za njo se nad Alpami krepi območje visokega zračnega tlaka. Z vzhodnimi vetrovi doteka naše kraje hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo prevladovalo sončno vreme. V Kvarnerju bo pihala šibka burja. V soboto bo večinoma jasno. Burja bo ponehala.

Danes in v soboto bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden.