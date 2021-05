Fužinski gamsi niso nova vrsta sodoprstih kopitarjev, ki jih prav tako lahko srečate v gorskem svetu, kjer navadno kraljujejo. Gre, kot se predstavijo, za »neuradno amatersko planinsko društvo«, ki izvira iz betonskega središča Fužin, iz dnevnega centra CONA Korak na Preglovem trgu. Kot pove Staš Štrukelj, so za oblikovanje skupine dali pobudo mladi sami.

Stroške pokrivajo z donacijami

»Med pogovorom v dnevnem centru so omenili željo, da bi osvojili Triglav. Idejo se nam je zdela seveda odlična. Večina teh mladostnikov ni imela izkušenj s planinstvom, kaj šele z gorami. Večina ni bila niti fizično pripravljena,« je v pogovoru povedal Štrukelj in dodal, da so s ciljem osvojiti Triglav začeli s Šmarno goro. Ljubljanskemu priljubljenemu vrhu je sledil vzpon na Nanos in sosednji Snežnik, pa na Veliki vrh, Kamniško sedlo in Kalški greben. »Vzpone smo stopnjevali in sredi leta 2019 bili že v dobri kondicijski pripravljenosti. Triglav je bil na dosegu roke, a nam žal ni uspelo dobiti spremstva dveh gorskih vodnikov, ki bi ju potrebovali za vzpon,« je povedal sogovornik. Zato pa je Triglav pred dvema letoma osvojila izvidnica Fužinskih gamsov. Ker so Fužinski gamsi dodatna dejavnost CONE Korak in kot taki niso financirani iz programskih sredstev, je ekipa primorana stroške pokriti z donacijami. »Leta 2020 nam je kljub omejitvam uspelo izpeljati nekaj izletov znotraj ljubljanske občine in kasneje osrednjeslovenske regije. Načrtovali smo tudi dvodnevni pohod po Karavankah, ki pa je žal zaradi slabega vremena odpadel.«

Na izlet se Fužinski gamsi praviloma odpravijo konec tedna, ker je večina mladih med tednom v šoli ali pa imajo druge obveznosti. »Med počitnicami načrtujemo počitniški program, ki bo vseboval več izletov v gore. Postopno spet dvigujemo zahtevnost, da bomo v prvem tednu avgusta našo zastavo razprli na Triglavu,« je povedal Štrukelj in dodal, da je njihovo prošnjo po donaciji spremstva gorskega vodnika uslišal Klemen Volontar, predsednik Združenja planinskih vodnikov Slovenije. »Odzvali so se tudi iz Gorske reševalne službe Ljubljana, kjer bodo dodatno podprli naš pohod.«