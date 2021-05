Kolesarji so na 11. etapi Gira opravili s 162 kilometri na relaciji Perugia–Montalcino, v zadnjih 70 kilometrih pa so kar 35 kilometrov opravili po makadamu. Na belo cesto so zavili štirikrat, teren pa je bil vsakokrat malce drugačen. Prvi odsek, dolg 9,1 kilometra, je bil pretežno spust, na drugi je bil najdaljši in je meril 13,5 kilometra. Vseboval je tudi zahteven vzpon. Tretji je bil znova malo krajši (7,6 km), a je vseboval klanec. Zadnji odsek je bil najkrajši, dolg je bil 5 kilometrov, a se je za kolesarje takoj po koncu začel zadnji vzpon dneva. Za dodatno popestritev pa so v Montalcinu poskrbele ozke in tlakovane ceste, tako da so kolesarji danes izgubili veliko moči. Veliki zmagovalec je postal Šivcar Mauro Schmid, ki je imel v zaključnem sprintu več moči od Alessandra Covija. Med kapetani je znova najbolj blestel mož v rožnati majici Egan Bernal.

Belgijski čudežni deček z obilico težavami na peščenih spustih Etapa se je pričela v skladu s pričakovanji. Oblikovala se je skupina ubežnikov, ki si je pred prvim makadamskim odsekom prevozila 15 minut prednosti. Ob vstopu na makadam se je v glavnini na čelo postavila ekipa Ineosa, ki je na tak način želela zaščiti nosilca rožnate majice Egana Bernala. Še več, britanska ekipa je v vožnji navzdol, ki je na makadamu še posebej zahtevna, uprizorila napad. S hitrostjo je skoraj pretiraval Italijan Filippo Ganna, ki se je komaj izognil padcu. Vseeno je Ineos uspel s taktiko, saj se je glavnina raztegnila in v ozadju je ostal tudi drugi v skupnem seštevku, belgijski čudežni deček kolesarstva Remco Evenepoel. Ob prihodu na asfalt je Belgijec za Bernalom zaostajal pol minute, a je njegova ekipa Decquenick-QuickStep poskrbela, da so svojega kapetana zopet priključili vodilnim v glavnini. Prednost ubežnikov je v hipu padla na 8 minut. Drugi odsek je bil veliko mirnejši in manj dramatičen od prvega. Iz glavnine sta poskušala pobegniti le dva člana ekipe Jumbo-Visma, ki na letošnjem Giru ne blesti in je eno večjih razočaranj dosedanjega poteka dirke. Njun poskus je bil neuspešen, le prednost pred ubežniki je padla na sedem minut. Na tretjem odseku je zopet močan tempo narekovala ekipa Ineosa. Znova pa je obilico težav imel Evenepoel, ki se je na rep skupine znova postavil na spustu. Belgijec se je zdel zelo nezanesljiv na spustih na makadamu, priložnost pa je začutil Bernal, ki je sam sprožil močan napad 20 kilometrov do cilja. Ob sebi pa je imel še enega pomočnika in Evenepoel se je znašel v hudih težavah, saj je hitro zaostal za pol minute. Zaostanek se je večal iz kilometra v kilometer, do trenj pa je prišlo tudi znotraj ekipe Decquenick-QuickStep, saj je Belgijec dolgo časa ostal brez pomočnika, vmes pa je tudi jezno odvrgel svojo slušalko, s katero je bil v navezi s športnim direktorjem v avtomobilu ekipe.