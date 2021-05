Šesta etapa od Grotte di Frassije do Ascoli Picene je bila znova rezervirana za tipanje moči najboljših, saj je bila to že druga etapa v uvodnem tednu dirke po Italiji, ki se je zaključila z zahtevnim zaključnim vzponom. Tako kot pred dvema dnevoma, je tudi danes kolesarjem močno nagajalo vreme, le da se je dež umiril pred zadnjim vzponom. Ker si kolesarji, ki računajo na končno zmago, še ne želijo rožnate majice, so tudi danes spustili ubežnike, da se udarijo za etapno zmago. Pred zaključnim kar 15,5 kilometrskim vzponom je bil v ubežni četverici tudi še Matej Mohorič, ki pa se je danes žrtvoval za svojega ekipnega kolega pri ekipi Bahrain-Victorius Gina Mäderja, ki je delo Slovenca pretvoril v prestižno etapno zmago. »Po včerajšnjem razočaranju ob padcu Lande, je danes za nami odličen dan. Gino je bil danes mož za zmago, moje delo pa je bilo, da mu pomagam kakor mu lahko. Oba sva svoje delo opravila odlično,« je bil na cilju nasmejan Mohorič.

Bahrain-Victorius se je odlično odzval po odstopu kapetana Pri moštvu Bahrain-Victorius so dan začeli še malce pretreseni po včerajšnjem padcu kapetana Mikela Lande, ki je moral zaključiti s svojim nastopom na letošnjem Giru. Taktika ekipe se je tako v trenutku spremenila, saj v boju za visoko mesto v skupnem seštevku nimajo več nobenega kolesarja. Cilj so tako postale etapne zmage. Nič čudnega ni, da sta se tako v beg danes podala tako Mohorič kot tudi Mäder, ki sta imela sprva družbo štirih kolesarjev, od drugega vzpona naprej pa so na čelu ostali štirje kolesarji. Ves čas je prednost pred glavnino zadrževal Mohorič, ki je narekoval močan tempo, ob vstopu na ciljni vzpon pa se je odmaknil in boj za zmago prepustil trojici. Za zaključni vzpon na San Giacomo so imeli dobri dve minuti prednosti. Trojica je počasi izgubljala svojo prednost in 3 kilometre do cilja se je za napad odločil Švicar, saj je glavnina zaostajala zgolj še minuto. Otresel se je obeh ubežnikov in se sam odpeljal proti cilju. Na ciljni črti mu je uspelo zadržati 12 sekund prednosti, ko so na vrh vzpona prišli že najboljši kolesarji letošnjega Gira.

Ineos pokazal svojo moč V ozadju se je odvijala tudi bitka med kandidati za najvišja mesta v skupnem seštevku, jasno pa je svoje želje nakazala ekipa Ineosa. Ta je z »ekipnim kronometrom« napadla že na spustu po drugem vzponu dneva, ko je močno razredčila glavnino, izpadel je tudi nosilec rožnate majice Alessandro di Marchi. Tudi na ciljni vzpon je britansko moštvo narekovalo močan tempo, ki je načel številne kolesarje. Kljub brutalnemu tempu pa v težave ni zapadel nihče od najboljših. Na sredini vzpona se je Ineos umaknil iz čela glavnine in prepustil diktiranje tempa ostalim ekipam. Po manjši upočasnitvi, so se začeli napadi najboljših. Največ želje po dokazovanju je kazal Egan Bernal (Ineos), ki je še drugič v uvodnem tednu nakazal, da je zelo motiviran za zmago na 104. dirki po Italiji. Bernal si je skupaj z Danom Martinom, Remcom Envenepoelom in Cicconejem Giulijem privozil dobrih deset sekund prednosti pred ostalimi pretendenti za končno zmago. Po velikem zaostankom de Marchija je vodstvo v skupnem seštevku prevzel Attila Valeter (FDJ), ki je tako novi nosilec rožnate majice. Takoj za Valterjem pa sta v skupnem seštevku že Envenepel (Decquenick-QuickStep) in Bernal, ki zaostajata 11 oziroma 16 sekund.