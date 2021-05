Pred prvim prostim dnevom na 104. dirki po Italiji so kolesarji opravili še z eno izmed izmed lažjih etap letošnjega Gira. Po koncu 139 kilometrov od L'Aquila do Foligna so se za zmago pričakovano udarili sprinterji.

Ekipa Bore-Hansgrohe je na edinem kategoriziranem vzponu dneva 39 kilometrov pred ciljem želela razredčiti glavnino. Močno so navili tempo, da bi svojemu favoritu za ciljni sprint Petru Saganu omogočili lažji sprint. Taktika jim je uspela, saj so se uspeli otresti številnih glavnih konkurentov Sagana. Bora je tudi v preostalih kilometrih etape diktirala tempo in je bila ves čas prisotna na čelu glavnine. Trije možje so bili še vedno na čelu ob vstopu v zadnji kilometer. Odlično so opravili svoje delo, njihov sprinterski kapetan Slovak Peter Sagan pa je z izjemnim pospeškom v zadnjih 200 metrih dokončal odlično delo celotne ekipe in tako prišel do etapne zmage.