Povsem ravninska peta etapa Dirke po Italiji od Modene do Cattolice je potekala povsem v skladu s pričakovanji. Na letošnjem Giru je namreč le peščica tako ravninskih etap in priložnosti, da se med seboj udarijo najboljši sprinterji, zato je pričakovati, da nobene ne bodo izpustili iz rok. Sicer sta se med etapo zgodila dva pobega, a oba sta se končala neuspešno. Zadnje tri kolesarje je glavnina ujela 3 kilometre pred ciljem.

Veliko živčnosti še pred samim sprintom poskrbelo za odstop Lande

Zaradi zahtevnega zaključka, je bilo v glavnini moč opaziti veliko napetosti že pred tem, ko so ujeli ubežnike. Držanje dobre pozicije je bilo ključnega pomena, za dober rezultat v zaključku. Žrtev napetosti je bil član Ineosa Rus Pavel Sivakov, ki se je ob robu cestišča zataknil za drevo in grdo padel. Sicer je uspel priti do cilja, a je njegovo nadaljevanje na Giru vprašljivo. Padec glavnine ni prav nič umiril in še naprej je prihajalo do manjših stikov med kolesarji različnih ekip, ki so skušali postaviti sprinterske vlake za najhitrejše kolesarje v glavnini. Nov množični padec se je zgodil na zahtevnem desnem ovinku 9 kilometrov do cilja, a se je končal brez poškodb. Ekipe so svoje položaje popravljale tudi na številnih krožiščih, ki jih v zadnjih 15 kilometrih ni bilo malo. Do novega hudega padca je prišlo 4 kilometre do cilja, v katerem pa so bili udeleženi trije kolesarji. Med njimi tudi včerajšnji zmagovalec Američan John Dombrowski in Španec Mikel Landa. Kapetan ekipe Bahrain-Victorius jo je skupil najhuje in 104. dirke po Italiji je za izjemnega Španca konec. To pomeni, da se bodo v ekipi sedaj osredotočili na etapne zmage, kar bosta po najboljših močeh skušala izkoristiti Matej Mohorič in Jan Tratnik, ki bosta tako najverjetneje pogosto sodelovala v pobegih v naslednjih dneh.