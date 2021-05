Čeprav je četrta etapa 104. kolesarske dirke po Italiji postregla s ciljnim vzponom, so favoriti za končno zmago smetano na etapi taktično prepustili ubežnikom, saj si nihče v tako zgodnjem obdobju dirke še ne želi poseči po rožnati majici vodilnega. Svojo priložnost je v 187 kilometrov dolgi etapi od Piacenze do Sistole v begu iskal tudi Jan Tratnik (Bahrain-Victorius). Kolesarji so se poleg treh kategoriziranih vzponov morali soočiti še s številnimi drugimi neravninami, vsaj šestim bi lahko rekli tudi vzpon, skupno pa so premagali več kot 3000 metrov višinske razlike.

Ob vsem tem jih je ves čas pral tudi močan dež, ki pa je več težav povzročal televizijskemu prenosu kot samim kolesarjem. Tratnik je ves čas dneva preživel v večji ubežni skupini, ki jo je sprva sestavljalo 25 kolesarjev iz 17 ekip. V ospredju sta nato pobegnila dva kolesarja, Tratnik pa je pametno ostal v zasledovalni skupini, od koder je prišel tudi zmagovalec etape. 31-letnik je sicer v manjše težave zapadel že na vzponu na Montemolino (8,6 kilometra, 5,7 odstotka) 45 kilometrov od cilja, a se je uspešno vrnil. Na ciljnem vzponu sta bila od Idrijčana močnejša Američan Joseph Lloyd Dombrowski (UAE) in Italijan Alessandro De Marchi (ISN), ki sta se udarila za zmago. Tratnik je v cilj pripeljal v prvi zasledovalni skupini treh kolesarjev in etapo končal na petem mestu z zaostankom 29 sekund.

Američan in Italijan sta bila nedotakljiva. Več moči pa je imel 29-letnik z druge strani Atlantika, ki je prišel do svoje prve profesionalne zmage. »V begu nikoli ne veš, ali imaš dovolj prednosti za zmago. Ko sem ugotovil, da nas glavnina ne bo ujela, sem sledil De Marchiju, ko pa sem ugotovil, da imam močnejše noge, sem napadel. Želel sem si tudi rožnate majice, a sem super zadovoljen z etapno zmago,« je bil po uspehu zadovoljen Joseph Lloyd Dombrowski. Pretirano razočaran ni bil tudi De Marchi, ki je na ciljni črti zaostal 13 sekund, v skupnem seštevku pa je novi vodilni in ima pred Dombrowskim 22 sekund prednosti. »To so sanje vsakega kolesarja, še posebej Italijana. Razmišljal sem o rožnati majici in zdaj jo imam. Sem povsem brez besed,« je prave besede na cilju iskal novi vodilni Alessandro De Marchi.

S svojo vožnjo se je izkazal tudi drugi Slovenec na dirki Matej Mohorič, ki prav tako vozi za ekipo Bahrain-Victorius. V zadnjih 30 kilometrih se je postavil na čelo glavnine, kjer je pripravljal teren za napad svojega kapetana Mikela Lande. Španec je bil tako na koncu res mož, ki je napadel in preizkusil noge glavnih kandidatov za zmago, a do velikih razlik ni prišlo. Mohorič je na koncu ciljno črto prečkal 58. z zaostankom 7 minut in 56 sekund. Danes je na sporedu etapa, ki jo bodo v svojo korist poskusili obrniti sprinterji.