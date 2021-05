Glede na to, da smo doma v Sloveniji, je zanimiva primerjava med dividendnim donosom slovenskih delnic in letno inflacijo v območju evra. V sredo bo za to območje objavljena medletna inflacija, številka naj bi se ustavila pri 1,6 odstotka. Za primerjavo, dividendni donos slovenskih delnic – ob upoštevanju trenutnih tržnih tečajev in davčne stopnje v višini 27,5 odstotka – znaša pri Telekomu Slovenije 5,2 odstotka, pri Petrolu 3,9 odstotka, pri Zavarovalnici Triglav 3,6 odstotka, pri Cinkarni 3,5 odstotka, pri Krki 3,4 odstotka in pri Luki Koper 3,1 odstotka. S tem da so nekateri delničarji že vložili predlog, da bi se na skupščinah delničarjev izglasovale višje dividende. Poleg tega je v parlamentu v proceduri predlog za znižanje davčne stopnje na dividende s 27,5 odstotka na 25 odstotkov.

Glede na to, da znaša razmerje med dobičkom na delnico in tečajem delnice (P/E) pri slovenskem borznem indeksu SBITOP le 8,93, je investicija v slovenske delnice zaradi dividendnega donosa vredna razmisleka. Samo za primerjavo, P/E ameriškega indeksa S&P 500 znaša 29,99, nemškega indeksa DAX-a 33,13, indeksa evrskega območja EURO STOXX50 pa 40,89.