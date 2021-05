Predvidoma še ta teden naj bi družba KPL začela zamenjevati potopne stebričke in navadne stebričke na štirih vhodih v za promet zaprto mestno središče. Zamenjali bodo stebričke na Miklošičevi cesti pri hotelu Union, Vodnikovem trgu, Bregu in na Trgu francoske revolucije.

Zamenjava obstoječih potopnih stebričkov in namestitev novih sicer ni povezana z njihovo dotrajanostjo, temveč je zamenjava del projekta Pericles, katerega namen je preprečevanje napadov z vozili v mestih. Mestna občina Ljubljana sodeluje z Belgijo in Romunijo pri izdelavi in koordinaciji bele knjige, ki bo ponudila priporočila za izboljšanje varnosti pred tovrstnimi napadi na javnih površinah. Prav tako pa bo na omenjenih štirih točkah pilotno testirala rešitve za preprečevanje napadov z vozili.

Novi potopni stebrički bodo morali zdržati nalet do 7,5 tone težkega vozila pri hitrosti 48 kilometrov na uro. Okrepljeni stebrički stara ljubljana pa bodo morali preprečiti nalet vozila s težo do 3,5 tone prav tako pri hitrosti 48 kilometrov na uro. KPL bo dobavil in zamenjal 13 avtomatskih potopnih stebričkov in 48 stebričkov stara ljubljana.

Občina bo KPL za naročena dela skupaj z davkom na dodano vrednost odštela 508.000 evrov. Evropska unija bo sofinancirala kar 90 odstotkov upravičenih stroškov. Rok za odstranitev starih in namestitev novih stebričkov je konec letošnjega avgusta.