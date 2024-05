Danes bo Xija sprejel francoski predsednik Emmanuel Macron, v ponedeljek pa bo na sporedu trilaterala, na kateri bo sodelovala še predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Po napovedih bo v središču pogovorov vojna v Ukrajini oz. kitajska podpora Moskvi v konfliktu.

Govora bo tudi o razmerah na Bližnjem vzhodu, trgovinskih vprašanjih, znanstvenem, kulturnem in športnem sodelovanju ter skupnih ukrepih za reševanje globalnih izzivov, so v začetku tedna napovedali v uradu francoskega predsednika. Xi in Macron naj bi danes tudi skupaj obiskala departma Hautes-Pyrenees na jugozahodu Francije.

Storiti moramo vse, kar je v naši moči, da Kitajsko vključimo v reševanje pomembnih svetovnih vprašanj, je v pogovoru, ki ga je v četrtek objavila revija Economist, povedal Macron in poudaril, da bo to eden njegovih glavnih ciljev med Xijevim obiskom. Dodal je, da je sodelovanje s Kitajsko nujno za vzpostavitev miru v svetu.

Pred Xijevim prihodom v Evropo se je Macron v četrtek zvečer v francoski prestolnici na zasebni večerji sestal z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem, so potrdili v Elizejski palači. Scholz naj bi Macrona seznanil z vsebino srečanja s Xijem aprila v Pekingu, voditelja pa naj bi se v luči obiska dogovorila tudi o skupnih stališčih, sta poročala Politico in nemška tiskovna agencija dpa.

Kitajski voditelj se bo iz Francije odpravil v Srbijo, kjer bo ostal do srede. Sprejel ga bo predsednik Aleksandar Vučić, ki je obisk označil za veliko čast in priložnost za Srbijo. Ob tem je po navedbah srbske tiskovne agencije Tanjug izpostavil, da bo 1. julija začel veljati sporazum med državama o prosti trgovini. Xi in Vučić sta sporazum podpisala oktobra lani na tretjem vrhu kitajske pobude Pas in cesta v Pekingu.

Obisk kitajskega predsednika bo sovpadal tudi s 25. obletnico Natovega bombardiranja Beograda, natančneje z obletnico bombardiranja veleposlaništva Kitajske v srbski prestolnici 7. maja 1999, pri čemer so bili ubiti trije kitajski novinarji.

Xi se bo nato odpravil še na Madžarsko, kjer bo ostal do petka. Vodja kabineta madžarskega premierja Viktorja Orbana Gergely Gulyas je prejšnji teden v luči obiska dejal, da je Kitajska ena vodilnih svetovnih sil, Madžarski pa je v interesu gojiti dobre gospodarske odnose s čim več državami.

Kot so ta teden še sporočili v Budimpešti, bosta Orban in madžarski predsednik Tamas Sulyok s Xijem razpravljala o dvostranskih političnih in gospodarskih vprašanjih ter mednarodnih zadevah, pri čemer si Madžarska prizadeva okrepiti sodelovanje s Kitajsko, je poročala madžarska tiskovna agencija MTI.