V četrtek, 20. maja, ob 20. uri je na sporedu prva uprizoritev drive-in gledališke predstave v Sloveniji. V predstavi z naslovom Trip to Las Vegas bodo nastopili Oto Pestner, Uroš Perić, Omar Naber in Tina Gorenjak. V petek, 21. maja, ob 20. uri bodo hrepenenja po koncertih potešili glasbeniki zasedbe Mi2 na drive-in koncertu. V soboto, 22. maja, ob 20.45 je na vrsti filmsko doživetje z drive-in kinom. Kinematografski del programa bodo slavnostno odprli s kultnim filmom Umazani ples. Skozi celoten festival, ki se bo odvijal čez poletje, bodo predvajali tako nove kot stare filmske klasike, od Tarantinovih filmov do Briljantine.

Ideja za takšen tip festivala ni rezultat trenutnih razmer. Porodila se je pred štirimi leti, ker poletje ni ravno sezona kina, so povedali pri Kinu Bežigrad in dodali, da so odzivi fenomenalni. Obiskovalci si lahko tudi naročijo prigrizke, kot so burgerji, krompirček ali sveža pokovka. »Ljudje z navdušenjem pozdravijo to, da kar iz avtomobila naročijo hrano in pijačo, ki jih pripravimo v gostinski prikolici. Naše kotalkarice nato naročila dostavljajo kar v avtomobile,« pove direktor Denis Vehabović. V retro ameriškem vzdušju želijo skozi razgiban program obuditi romantično doživetje drive-in dogodkov. tl