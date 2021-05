Skupaj s skrajno levo stranko CUP so katalonski separatisti na volitvah 14. februarja zasedli 74 sedežev v 135-članskem parlamentu v Barceloni. CUP je kmalu po volitvah obljubila, da bo podprla Aragonesa, a da v vladi ne bo sodelovala. Ostali dve stranki sta zdaj končno dosegli preboj, ki bo preprečil ponovne volitve. Te bi namreč sledile, če dogovora o novi vladi ne bi bilo do 26. maja.

Marca sta namreč v katalonskem regionalnem parlamentu že propadla dva poskusa izvolitve Aragonesa za predsednika Katalonije, saj so se poslanci JxCat glasovanja takrat vzdržali.

Stranki Katalonska republikanska levica (ERC) in Skupaj za Katalonijo (JxCat), ki sta že tudi v prejšnjem mandatu skupaj oblikovali vlado, sta se zdaj opravičili volivcem, ker sta za dogovor o oblikovanju nove koalicije potrebovali toliko časa. Obenem sta obljubili, da bosta "vladali za vse" in si prizadevali za "skupen cilj", ki je neodvisnost Katalonije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Katalonci razdeljeni v dva približno enako velika tabora

A dejstvo je, da so Katalonci razdeljeni v dva približno enako velika tabora zagovornikov in nasprotnikov odcepitve od Španije. Socialisti, ki so na februarskih volitvah sicer kot posamezna stranka pobrali največ glasov, zato poudarjajo, da bo prihodnja vlada vladala zgolj "za polovico Katalonije".

V Kataloniji so morali volitve pripraviti, potem ko je bil katalonski predsednik Quim Torra zaradi neposlušnosti kaznovan z 18-mesečno prepovedjo opravljanja javnih funkcij. Ko je vrhovno sodišče septembra lani potrdilo to obsodbo, je bil avtomatično razrešen s položaja. Od tedaj katalonsko vlado začasno vodi Aragones.

Tabor zagovornikov neodvisnosti te španske pokrajine, ki je na oblasti od leta 2015, se je na volitve odpravil močno razdeljen. Delitve so se začele že kmalu po neuspelem poskusu odcepitve od Španije po referendumu o neodvisnosti leta 2017, odkar je propadlo že več poskusov za rešitev katalonskega vprašanja.

Stranki JxCat in ERC imata različne poglede na to, kako doseči neodvisnost. Prva, ki jo vodi nekdanji katalonski predsednik Carles Puigdemont, namreč napoveduje ponovno razglasitev neodvisnosti, medtem ko ERC, ki v španskem parlamentu sodeluje z vladajočimi socialisti, zagovarja dialog in JxCat očita, da ni realistična.