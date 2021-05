Ker Domžale le osvojitev pokala zanesljivo vodi v evropsko tekmovanje, trener Dejan Djuranović pri sestavi zasedbe ni bil preračunljiv, ampak je na igrišče poslal vse najmočnejše adute na čelu z vodjo napada Dariom Kolobarićem, ki je okreval po bolezni. Ljubljanski trener Goran Stanković je ekipo sestavil brez poškodovanih Matica Finka (po obnovljeni poškodbi stegenske mišice je sezona zanj že končana), Antonia Dealamea Mlinarja (po lažji poškodbi stegenske mišice bo morda zaigral v finišu prvenstva) in Andreja Vombergarja (več o poškodbi mečne mišice bo znano v naslednjih dneh). Počitek, da so sedli na klop, je namenil prvokategornikom Žigi Frelihu, Michaelu Pavloviču, Ericu Boakyeu, Vujadinu Saviću in Đorđu Ivanoviću.

Domžalčani so bili glede na sloves najboljšega moštva spomladi in večji motivacijski naboj v vlogi favorita. Olimpija je zamenjala postavitev v obrambi, kjer je namesto s tremi zaigrala s štirimi branilci. Čeprav sta bila od prvokategornikov v začetni enajsterici le kapetan Timi Max Elšnik in centralni branilec Uroš Korun, je Olimpija veliko bolj odločno vstopila v tekmo in bila v prvem polčasu boljša. Vratar Nejc Vidmar je v slogu pravega kapetana z glasnimi navodili razporejal soigralce, ki so bili odločni, agresivni z napadanjem žoge in občasno tudi mirni v organizaciji napada. Ljubljančani so sprožili nevarne strele preko Kapuna, Ostrca, Bosića (zadel vratnico) in Perovića. Domžale so zapretile iz dveh prekinitev ob zaključku polčasa, ko je nebeški skakalec Vuklišević nevarno streljal, a mu je veselje preprečil Vidmar.

Tudi v drugi polčas je Olimpija vstopila bolj podjetna, trener Stanković pa je ritem stopnjeval z aktivacijo Ivanovića, Kureža, Pungarška in Pavloviča, ki so poživili igro. Olimpija je premoč kronala v 70. minuti. Po odvzeti žogi Jakupoviću sta Elšnik in Ivanović izvedla protinapad za učbenike, ki ga je ljubljanski kapetan zaključil s silovitim strelom, da se je žoga od prečke odbila v gol. Domžale so se podale v lov za izenačenjem, a smo zmogle le en strel Ibričića v vratarja Vidmarja.

Jutri bo znan še drugi finalist pokala. Ob 20.uri se bosta pomerila Celje in Koper. Ker se Celjani krčevito borijo za obstanek, so v vlogi favorita Koprčani, ki so spočiti, saj nosilci igre v nedeljo niso igrali prvenstvene tekme z Aluminijem. Koprčani bodo tudi pod večjim pritiskom, saj je predsednik kluba Ante Guberac že pred začetkom sezone napovedal, da je uvrstitev v Evropo nujna. Uefa s naslednjo sezono uvaja novo tekmovanje – konferenčni ligo, ki bo po kakovosti tretje evropsko tekmovanje. V njem bodo iz slovenske lige igrali drugo in tretje moštvo ter pokalni prvak, četrtouvrščeni pa le, če bo Olimpija osvojila pokal.