Za kolesarsko dirko po Sloveniji, ki bo med 19. in 23. junijem, se zdi, da bo Giro po Giru. Napovedujejo zmagovalce kar sedmih etap Gira d'Italia, nosilca rožnate in vijoličaste majice. Nemec Pascal Ackermann (Bora Hansgrohe) je ob dveh etapnih zmagah do cilja v Veroni pripeljal vijoličasto majico najboljšega sprinterja Gira in bo po tem slovesu eden najbolj vročih na slovenskem Touru.

V nemški ekipi napovedujejo tudi Cesara Benedettija, ki je slavil med ubežniki na dan, ko je Jan Polanc oblekel rožnato majico. Kranjčan je pred dnevi dejal, da se veseli prihoda na domačo dirko in bo kot pomočnik na voljo tudi Tadeju Pogačarju. Poleg tega je v ekipi UAE Emirates napovedan Fabio Aru, a se šele vrača po zdravljenju in verjetno bosta imela Slovenca prednost pri vlogi kapetana v ekipi pred zvezdnikom. Predvsem Pogačar kot izredno motivirani novinec leta v karavani. Test pripravljenosti bo jutri v Luganu. Slovenijo imajo v koledarju označeno še trije zmagovalci etap Gira. To sta Italijana Damiano Cima, član ekipe Nippo-Vini Fantini, in Fausto Masnada (Androni Giocattoli), zmagovalec šeste etape. Kot eden najbolj vročih bo še karizmatični Kolumbijec Esteban Chavez, ki je zmagal v dolomitski etapi v San Martinu di Castrozzu. V tej ekipi Mitchelton Scott bo tudi Luka Mezgec kot eden od glavnih domačih zvezdnikov dirke.

Organizatorji dirke Po Sloveniji, ki vse bolj uporabljajo zgolj mednarodno različico imena Tour of Slovenia, te dni že razkrivajo imena drugih sodelujočih, ki jim jih potrjujejo zastopstva posameznih ekip. Za Slovenijo se odločajo glede na preostali tekmovalni program, profil trase in tudi posebnega interesa. V istem terminu s Slovenijo je tudi dirka po Švici, kot edina dirka World Toura v tem terminu, ki je tudi ena najuglednejših tedenskih dirk na svetu. Traja devet dni in je manj primerna pred Tour de France, a ima ugled in tradicijo. Zanimivo bo, kako se bodo odločili v ekipi Bahrain Merida z Matejem Mohoričem in Grego Boletom, ki sta že na neuradnem seznamu za domačo dirko. Mohorič, ki naj bi mu razgibana trasa po Sloveniji brez cilja na klanec ustrezala, je bil pred časom predviden še za Švico. Lani so z odpovedjo Sloveniji naredili uslugo tudi organizatorji nizozemske ZLM Tour, ki pa so jo letos znova uvrstili v program in »ukradli« tri ekipe z lanskega slovenskega seznama: Sunweb, Katjušo in tudi nemara najbolj zaželeno Jumbo Vismo z lanskim zmagovalcem Primožem Rogličem.

Najbolj zveneča imena je že prijavila ekipa Dimension Data. Ta znova prihaja z Markom Cavendishem, ki je doslej poleg naslova svetovnega prvaka osvojil kar 48 etap na Touru (30), Giru (15) in Vuelti (tri). A njegova era se zdi mimo, saj v Evropi ni zmagal že od Toura 2016. V Sloveniji je bil lani le šesti v Rogaški Slatini in je potem odpovedal francoski Tour. Zdi se, da bo ekipa specialistov za hitre zaključke (Renshow, Eisel, Bak) delala za Italijana Giacoma Nizzola, ki je bil nekajkrat blizu Ackermannu na Giru, in obetajo si nemara vsaj dve priložnosti v Rogaški Slatini (prva etapa) in Novem mestu (zadnja). Vseh pet ekip elitnega razred World Toura in tudi druge profesionalne ekipe prihajajo torej z zelo močnimi zasedbami, vseeno pa bo lansko izjemno težko preseči.

V dneh slovenskega Toura bodo na sporedu tudi Evropske igre. Zaradi vse večjega ugleda, ki ga ima dirka Po Sloveniji, ima pri potencialnih kandidatih celo prednost pred reprezentanco. Primož Roglič je bil po italijanskem Giru vključno z vsemi dodatnimi obveznostmi s sprejemi videti tako izčrpan, da je veliko vprašanje, ali bo vozil na francoskem Touru (6. do 28. julij), kot so si v ekipi zamislili njegov tekmovalni program. Odločili naj bi se sredi meseca, ko gre ekipa, ki je prvotno določena za Tour, na ogled dela trase.