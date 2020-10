Triintridesetletni Kruijswijk, za katero sicer dirka tudi slovenski zvezdnik Primož Roglič, je bil eden od dveh kolesarjev, ki sta bila pozitivna po zadnjem svežnju testov, ki so jih opravili v nedeljo in ponedeljek na dirki po Italiji, je sporočilo nizozemsko moštvo. Drugi je bil Avstralec Michael Matthews (Sunweb).

"Kruijswijk ne kaže simptomov covida-19, bil pa je zelo motiviran, da dobi letošnjo dirko. Novico o pozitivnem testu je prejel danes zjutraj, vsi ostali člani ekipe in osebja pa so bili po dveh testiranjih negativni, zaradi česar nadaljujemo z Girom," je na spletni strani sprva zapisala Jumbo-Visma.

Nekaj ur kasneje pa je odločitev spremenila in se ni pojavila na startu etape od Lanciana do Tortoreta (177 km).

Skupaj je zdravstveno in laboratorijsko osebje na Giru opravilo 571 testov med tekmovalci in ekipami. Poleg dveh kolesarjev pa je bilo pozitivnih še šest članov osebja. Poleg štirih pozitivnih primerov pri Mitchelton-Scottu so po enega zabeležili v ekipah Ag2r La Mondiale in Ineos Grenadiers.

Avstralsko moštvo bi sicer po sedanjih protokolih organizatorja dirke (RCS Sport), nadaljevalo dirko po Italiji, če bi zadostili vsem pogojem, a so se sami odločili, da odstopijo s preizkušnje. Podobno odločitev so zdaj sprejeli tudi Nizozemci.