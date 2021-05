Luka Vlaović: Nadpovprečno inteligenten, a čustveno labilen

Na celjskem sodišču se nadaljuje sojenje Luki Vlaoviću, ki mu obtožnica očita, da je svoji nekdanji partnerici in njuni šestletni hčerki ponudil krofe, ki jih je posul z zdrobljenimi pomirjevali, in ju na tak način poskušal umoriti. Svoje mnenje o obdolženem sta podala izvedenca klinične psihologije in psihiatrične stroke.