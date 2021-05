V novi pesmi je v ospredju izpoved lažnivca, ki, seveda, zagotavlja, da govori le resnico. Glasbeniki vedo, da se lažnivci sprehajajo med nami, tako v javnem življenju kot skriti nekje v zasebnosti. In dokler družba lažnivce še spregleda, upanje živi. Ko pa se bomo z lažjo sprijaznili in jo sprejeli, bomo storili velik korak v smer pr(e)opada, so prepričani.

»Vsi lažemo« »Drobne laži so del naše vsakdanjosti. Ali pa bolj osebno - uvidevnost. Tudi to je laž, ki ščiti partnerja, sogovornika … pred surovo in morda bolečo resnico. Če debelemu rečeš, da je močan, si se uvidevno zlagal. Kaj pa, če ne veš koliko časa bo kosil virus? Preprosto rečeš, da je ključnih naslednjih štirinajst dni. Policijska ura ni policijska ampak zdravstvena, ali kakšna že. Vsi lažemo. A hkrati ne vemo, če je to zares prava pot. Bomo videli, naslednjih 14 dni je ključnih,« razmišlja frontman skupine Matevž Šalehar Hamo. Lažnivci so povsod – v parlamentu, medijih, poleg nas na kavču, morda v kavarni. In ker jih je toliko, si zaslužijo svojo pesem, je prepričan. Skladbo oboževalci skupine sicer poznajo, saj je bila v studijski različici pod naslovom Povej ej že objavljena na albumu 4K iz leta 2019. A ker z njo v bandu napovedujejo novi album Iz4Kani skorlajv, je bil pravi čas za njeno novo preobleko. Snemanje koncerta v živo jim je prekrižala epidemija, zato se je skupina zaprla v studio, kjer je posnela material v živo brez občinstva. »Ni live, je pa zato skorlajv,« se pohecajo.