»Že vseh 19 let je to povsem neodvisen festival. A ne zato, ker bi si mi to želeli, ampak ker ne dobimo sredstev. Se pa vsako leto trudimo festival narediti še boljši in mislim, da nam je letos to znova uspelo,« je dejal organizator festivala Andrej Ciuha. Kot prvi bodo na letošnjem festivalu, ki je v skoraj dveh desetletjih gostil že več kot 500 skupin in izvajalcev, obiskalo pa ga je okoli 76.000 ljubiteljev glasbe, nastopili slovenski rockerji Hamo & Tribute 2 Love.

Na Orto Festu se najde prostor tudi za mlajše in še neuveljavljene skupine tako iz Slovenije kot zunaj naših meja. Letos bo nastopilo kar 21 domačih skupin in posameznikov, ki jim je skupna kakovostna glasba, žanrsko običajno obarvana v rockovske odtenke. Poleg že omenjenega Hama s skupino bo na letošnjem Orto festu zelo pestra izbira slovenskih izvajalcev: Slon in Sadež, Klemen Klemen, Adi Smolar, Panda, Zmelkoow, Flirt, Zlatko in Optimisti, Stray Train, Zablujena generacija, Zgrešeni primeri, Dropped-D, Gašper Šantl & Zala Kralj, Glista, General Musashi, San Di Ego Band, Prismojeni profesorji bluesa, Blue Town's Radio, festival pa bo zaključil Omar Naber & Band.