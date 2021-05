Ekspresno hitro je mariborsko okrožno sodišče sklenilo sodno preiskavo zoper 77-letnega Slavka Leskovarja, ki je po prepričanju kriminalistov in tožilstva odgovoren za smrt svoje leto mlajše žene Terezije. Umor se je zgodil 23. februarja letos, nekaj čez peto uro zjutraj. Leskovar je ženo napadel doma, v Zlogoni Gori pri Oplotnici. To je storil na zahrbten način, ko je nesrečna ženska spala. Kriminalisti so ga ovadili zaradi kaznivega dejanja umora in pri tem je ostalo. Kot so poročale Slovenske novice, je mariborsko tožilstvo že 2. aprila zoper 77-letnika vložilo obtožnico zaradi umora na grozovit ali zahrbten način.

Z avtom v drevo Morilski nož je storilec pustil na kraju, sedel v avto in se odpeljal, vendar ni prišel daleč. Po kakšnih 500 metrih vožnje je zapeljal s ceste in treščil v drevo. V nesreči se je hudo poškodoval, iz zverižene pločevine pa se je rešil sam in se celo vrnil na kraj zločina. Hudo ranjeno mater je v postelji našel sin, ko se je pred odhodom v službo hotel posloviti od nje. Poklical je reševalce. Zdravnik je na kraju ugotovil, da ženski ni več pomoči, ekipa nujne medicinske pomoči pa je oskrbela hudo poškodovanega osumljenega in ga z reševalnim vozilom odpeljala na zdravljenje v UKC Maribor. Prve dni ni bil sposoben za policijsko zaslišanje, saj so ga, kot smo izvedeli neuradno, v bolnišnici zaradi hudih poškodb dali v umetno komo. Drugega marca je bil že sposoben za zagovor, ne pa tudi za odhod iz bolnišnice, zato ga je preiskovalna sodnica zaslišala kar v njegovi bolnišnični sobi in še isti dan zoper njega odredila pripor. Natančno mesec kasneje je tožilstvo vložilo obtožnico.