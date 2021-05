Ideja o ustanovitvi muzeja v Beli krajini je stara že več kot stoletje. Prva prizadevanja segajo v leto 1910, ko je bilo ustanovljeno Društvo za spoznavanje Bele krajine, a do ustanovitve muzeja ni prišlo. Drugi poskus je sledil leta 1933 z ustanovitvijo muzejskega odseka pri Tujskoprometnem društvu v Metliki, ki se je naloge lotilo zelo zavzeto. Za prostore bodočega muzeja so namenili opuščeno Martinovo cerkev na obrobju Metlike, a jim je druga svetovna vojna načrte prekrižala.

Leta 1951 predstavljeni začetki zbirk

A želja je gorela naprej. Leta 1949 so v Metliki ustanovili Muzejsko društvo s predsednikom Jožetom Dularjem na čelu. Člani društva so začeli zbirati predmete in gradivo, nato pa prvega maja 1951 v dveh proštijskih sobah obiskovalcem pokazali prve zametke arheološke, kulturnozgodovinske in etnološke zbirke, medtem ko so v mestni hiši razstavili predmete iz narodnoosvobodilnega boja. Dular je nato vodil muzej kar 30 let, opravljal tudi delo kustosa, dokumentalista, bibliotekarja, hodil po terenu, zapisoval, fotografiral ter vzpostavil trdne strokovne in prijateljske povezave z muzeji iz regije.

Sredi petdesetih in v šestdesetih letih se je začel muzej počasi seliti v grad, hkrati z njegovo postopno obnovo, s tem pa pridobival tudi vedno več prostora. Dularjev naslednik Zvonko Rus, ki je muzej nato vodil 15 let, je veliko moči vložil v obnovo gradu. Leta 1996 pa je vodstvo muzeja prevzela sedanja direktorica Andreja Brancelj Bednaršek, ki si je za eno od poslanstev zadala celovito, tudi statično in protipotresno sanacijo gradu, prenovo dotrajane strehe ter podstrešja in stropov.