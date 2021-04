Velikopotezno in presenetljivo

‘Obdobje velikih državnih programov je končano,« je leta 1996 znamenito rekel Bill Clinton, kar je eden najbolj znanih citatov iz govorov ameriških predsednikov v kongresu. Demokrat si je s tem nakazanim pomikom k politični sredini odprl pot k še eni izvolitvi, četrt stoletja kasneje pa je prav tako demokratski predsednik Joe Biden z iste prižnice Američanom nekoliko manj neposredno sporočil diametralno nasprotno novico, namreč da se obdobje »velike vlade« vrača. Oziroma da bo s tem vsaj poskusil. 6000 milijard dolarjev bi znašala vrednost njegovih treh programov ustvarjanja delovnih mest predvsem z obnovo infrastrukture, pomoči ameriškim družinam in (že sprejetega paketa) lajšanja posledic pandemije. Časi so drugačni, očitno ocenjuje Biden, kot so bili pred četrt stoletja ali tudi pred dobrim desetletjem, ko je John McCain iskal upanje za svojo predsedniško kampanjo v svarilu volilcem, da bo Barack Obama »prerazporedil bogastvo«.