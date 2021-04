Že dolgo v nogometni ligi prvakov nismo bili priča tekmi s tako izrazito različnima polčasoma kot na prvi polfinalni med PSG in Manchestrom Cityjem. Parižani so dominirali v prvem polčasu in prek Marquinhosa, brazilskega branilca, ki je dosegel že svoj tretji gol v letošnji sezoni lige prvakov, zasluženo povedli. A v drugem polčasu je na zelenico Parka princev priteklo povsem drugačno moštvo trenerja Pepa Guardiole, ki je prevzelo niti igre v svoje noge in prek Kevina De Bruyna in Riyada Mahreza prišlo do dveh zadetkov, ki jim na široko odpirata vrata tako želenega finala.

»Na takšnih tekmah odločajo malenkosti in takšne neumnosti, kot smo si jih privoščili, ne ostanejo nekaznovane,« je bil po koncu povsem iskren edini strelec za PSG Marquinhos. Parižani so namreč prejeli zadetka, ki jih na tako visoki ravni in na tako pomembni tekmi redko vidimo. Pri prvem je Kevin De Bruyne poslal predložek z leve strani, ta je preletel vse igralce, a pred vratarjem Keylorjem Navasom je žoga odskočila in očitno presenetila Kostaričana ter končala za njegovim hrbtom. Pri drugem pa je Riyad Mahrez izvajal prosti strel, pri katerem je, kot je priznal po tekmi, slabo udaril žogo in imel povsem drugačen namen. A živi zid PSG je storil usodno napako, saj se je razprl in dovolil žogi pot proti vratom, kjer jo je Navas lahko le pospremil z očmi prek črte.

Pod veliko zmago Manchestra Cityja se je na veliko znova podpisal Pep Guardiola, ki je med polčasom povsem predramil moštvo, hkrati pa taktično od igre odrezal glavna zvezdnika PSG Kyliana Mbappeja in Neymarja. »Ob polčasu nisem bil jezen na igralce. Dejal sem jim, da tudi jaz čutim velik pritisk. V vseeno sem jim položil na srce, naj ne bodo sramežljivi in naj se držimo načrta, ki smo ga skovali, ko nimamo žoge. Dodal sem, da če bomo izpadli, pač bomo in bomo poskusili znova naslednje leto, a naj le igrajo tako, kot smo se dogovorili in kot so sposobni. Sledil je izjemen drugi polčas in v taki obliki nas je prekleto težko premagati,« je pojasnil Pep Guardiola.