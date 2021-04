Tekmo v deževnem Madridu, kjer je iz minute v minuto bolj lilo, je veliko bolj odločno začel Cheslea, ki je Real spravil v podrejen položaj in ga prisilil na krčevito branjenje. Gostitelji se v novi postavitvi s tremi igralci v zadnji liniji niso znašli najbolje (zelo slab večer je imel Marcelo, ki je zaigral namesto poškodovanega Mendya), za nameček pa so imeli še težave s kreacijo v zvezni vrsti. Londončani so z izjemno prejetega zadetka po kotu odigrali popoln prvi polčas. V deseti minuti je Courtios z nogo še čudežno zaustavil poskus Wernerja, štiri minute kasneje je bil nemočen. Američan Pulušić, ki ima korenine na Hrvaškem, je pobegnil Varaneu in Nachu, nato pa preigral še Courtoisa ter žogo poslal v mrežo. Pulišić je s tem golom postavil dva mejnika: postal prvi Američan, ki je dosegel gol v polfinalu lige prvakov in najmlajši igralec (22 let in 221 dni) v zgodovini Chelsea z zadetkom v polfinalu. Odgovor Reala je bil vratnica Benzemaja s strelom z roba kazenskega prostora, nato pa izenačenje v 29. minuti. Benzema, ki je bil gonila sila igre Reala, je zadel z neubranljivim volejem s petih metrov, potem ko mu je po kotu z glavo asistiral branilec Militao. To je bil 71. zadetek Benzemaja v ligi prvakov, več so jih dosegli le Cristiano Ronaldo, Lionel Messi in Robert Lewandowski.

Drugi polčas je bil manj razburljiv, pa tudi ritem igre je padel. Velikih priložnosti za zadetek ni bilo. Chlesea je zapustil boljši vtis, zaradi gola v gosteh pa si je priigral lepo prednost pred povratno tekmo v sredo, 5. aprila, v Londonu. Thomas Tuchel je v vlogi trenerja nadaljeval svojo serijo neporaženosti na tekmah z Realom, saj ima zmago in štiri remije: »Tekmo smo začeli zelo dobro. Bili smo kakovostni in agresivni. Že v prvem polčasu bi morali doseči več kot le en zadetek. Po igri smo si zaslužili zmago, saj smo imeli veliko priložnosti in polpriložnosti, zmanjkala je natančna zadnja podaja in več zbranosti. Žal smo prejeli gol na postavljeno obrambo, drugih priložnosti pa tekmecu nismo dovolili. Bili smo samozavestni, v drugem polčasu sta zaradi utrujenosti padla ritem in hitrost igre.«

Za Real je remi dober izid, posebej glede na slab začetek tekme. Kraljevi klub, pri katerem je pri nekaterih igralcih vidna utrujenost, je v igro vrnil neverjetni Benzema. Za napredovanje bo Real moral v Londonu doseči gol. »Dva povsem različna polčasa. Gostje si tekmo začeli v visokem ritmu, prebili našo prvo linijo in nas stisnili v obrambo. Z golom Benzemaja, ki je spremenil ritem tekme, smo se vrnili v igro in v drugem polčasu prikazali boljšo igro. Naša težava je bila, da s podajami nismo uspeli prebiti njihovih linij, ker so bili zelo agresivni. Iz tega se moramo marsikaj naučiti za povratni tekmo, da bomo na njej zmagali,« je povedal branilec Reala Raphael Varane. V sredo ob 21. uri bo še druga tekma polfinala PSG – Manchester City.