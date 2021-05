Uvodne minute včerajšnjega obračuna na Stamford Bridgu so minile mirno. Delovalo je, kot da nobeno od moštev ne želi preveč tvegati oziroma da čaka na nasprotnika za prvi napad. Pobudo je sicer imel Real Madrid, ki je tudi prvi sprožil proti vratom tekmeca. Toni Kroos je v 11. minuti poskusil od daleč in le ogrel dlani Eduarda Mendyja. Nekoliko bolj konkreten je bil na drugi strani Antonio Rüdiger, ki je bil bolj nevaren od daleč, vratarja španskega moštva Thibauta Courtoisa pa ni uspel premagati. Je bil pa belgijski reprezentant nemočen v 18. minuti, ko je po podaji Bena Chilwella zadel Timo Werner, a je bil za korak prehiter in se znašel v prepovedanem položaju. Izjemno priložnost so imeli gostje v 26. minuti, ko je Karim Benzema z roba kazenskega prostora naenkrat sprožil in meril v spodnji desni kot Chelseajevega gola, njegovo namero pa je dobro prebral Mendy in poskrbel za odlično obrambo. Ko se je zdelo, da Real Madrid vse bolj gospodari v Londonu, pa so gostitelji izpeljali odlično akcijo. Arhitekt je bil N'Golo Kante, ki si je izmenjal dvojno podajo z Wernerjem, nato pa lepo zaposlil Kaia Harvetza. Ta je z lobom že matiral Courtoisa, njegov poizkus pa je zaustavila prečka. Vse skupaj je pozorno spremljal Werner, ki se je znašel pred golom sam kot duh in žogo z glavo iz neposredne bližine le še porinil v gol. Pred polčasom omenimo še nov poizkus Benzemaja, ki je s kakšnih treh metrov meril z glavo, a je bil znova na pravem mestu Mendy.

Kdor je v drugem polčasu pričakoval juriš Reala Madrida, se je pošteno uštel. Zgodilo se je namreč ravno obratno. Chelsea je v nadaljevanje krenil odločno, kot da bi angleško moštvo potrebovalo zadetek in ne špansko. Nemudoma je namreč zapretil Havertz, ki je z glavo znova stresel prečko. Nekaj minut kasneje je Werner lepo našel Masona Mounta, ki je močno streljal, a za las preko gola. Nato se je iz oči z oči s Courtoisem znašel Havertz, pa se je izkazal Belgijec, kasneje pa še Kante, a je strel v zadnjem trenutku blokiral Fede Valverde. Havertz je nato zapravil še eno lepo priložnost, ko je z desne podal Christian Pulišić, Nemec pa je bil za milimeter prekratek, da bi žogo le potisnil v gol. A Londončani niso popuščali in so še naprej vztrajali. Povsem so dominirali na Stamford Bridgu in na koncu le prišli do drugega gola. V 85. minuti je z desne znova podajal Pulišić in lepo našel Mounta, ki je matiral Courtoisa in poslal Chelsea v veliki finale.

»Zabiti bi morali verjetno kakšnih pet golov. Tudi sam bi moral doseči gol že prej, ko sem imel priložnost. Videli ste, kaj nam je pomenil drugi zadetek. Veseli smo, ampak posel ni zaključen. Še vedno nas čaka ena tekma, finale, ki se igra na zmago,« je bil po tekmi presrečen Chelseajev Mason Mount, kapetan londonskega moštva Cesar Azpilicueta pa je dodal: »Prikazali smo izjemno igro in si zaslužili še kakšen gol. Našo mrežo smo želeli ohraniti nedotaknjeno, kar nam je na koncu uspelo. Predvsem drugi polčas je bil z naše strani resnično izjemen.«