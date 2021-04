Drevi ob 21. uri se obeta polfinalna poslastica nogometne lige prvakov. Domači PSG bo na Parku princev gostil Manchester City. Čeprav je trenutno drugo moštvo francoskega prvenstva v izločilnih bojih izločilo Barcelono (s skupnim izidom 5:2 – 4:1 in 1:1) in lanskega prvaka Bayern (3:3 – 3:2 in 0:1), skoraj vsi statistični podatki kažejo, da je favorit polfinala vodilni klub angleškega prvenstva. City je na poti do polfinala s štirimi zmagami izločil nemški Burussi, v osmini finala Mönchengladbach (3:0 – 2:0 in 1:0), v četrtfinalu pa Dortmund (4:2 – 2:1 in 2:1), sicer pa je na desetih tekmah v tej sezoni z razliko v golih 24:3 dosegel kar devet zmag in remi (0:0 proti Portu).

Navas podaljšal pogodbo Težava PSG v zadnjih krogih je slaba domača statistika, saj so z 0:1 izgubili dva derbija; v francoskem prvenstvu proti Lillu, v četrtfinalu lige prvakov pa proti Bayernu. Ob morebitni uvrstitvi Francozov v finale bo PSG postal šesti klub v zgodovini lige prvakov, ki se je po finalnem porazu naslednje leto uvrstil v sklepni dvoboj, ki bo 29. maja v Carigradu. »Izločili smo lanskega prvaka in smo na dobri poti k še večji zgodbi. Igrati bomo morali še bolje kot doslej,« je diplomatski Neymar. Da bi v Parizu malce preusmerili pozornost, so v ponedeljek do junija 2024 podaljšali sodelovanje z vratarjem Keylorjem Navasom. Klubska prihodnost Neymarja in Kyliana Mbappeja pa je ta čas precej bolj negotova. »Ne delam si utvar, da bi lahko PSG nadzorovali 90 minut. Neymar, Mbappe, Di Maria, Draxler, Paredes, Veratti in še kdo so preprosto preveč kakovostni, da bi jih lahko povsem ustavili. Naša naloga je, da pokažemo svojo najboljšo igro, sicer pa je prav vseeno, kdo je na drugi strani v polfinalu lige prvakov. Nič lažje nam ne bi bilo v boju z Realom ali Chelseajem,« pravi trener Manchester Cityja Pep Guardiola.