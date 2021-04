Real Madrid je lahko srečen, da je ostal neporažen na prvi tekmi polfinala lige prvakov s Chelseajem. Utrujeni Real, ki je bil za nameček zdesetkan zaradi poškodb, v teku in agresiji ni bil kos mlajši, hitrejši in bolj spočiti zasedbi Chelseaja, ki je imela tudi daljšo klop od gostiteljev. Eksperiment trenerja Zinedina Zidana, da zaigra v enakem sistemu 3-4-3 kot Chelsea, se ni posrečil. Madridčani običajno igrajo v sistemu 4-3-3 in nemogoče je bilo čez noč zamenjati sistem igre, da bi bil uspešen. Real je imel srečo, da je v prvem polčasu, ko je poskušal z visokim presingom, prejel le en zadetek, saj so Londončani z lahkoto prihajala pred gol Reala, ki se je v nadaljevanju tekme rešil na račun izkušenj in kakovosti napadalca Karima Benzemaja. »Zločin je, da takšen nogometaš ne bo nastopil na evropskem prvenstvu,« je zapisal kultni španski športni dnevnik Marca. V drugem polčasu je Real zgostil zvezno vrsto, kar je prineslo zanesljivost v obrambi, v napadu pa ni bil nevaren.

Zidane: Izid 1:1 je pravičen

»V prvem polčasu nismo igrali dobro, v drugem je bilo bolje in izid 1:1 je pravičen. Tekma je bila izenačena, trpeli smo, vendar smo preživeli. Tekmec je kakovosten in ima hitre igralce. Težko je v polfinalu igrati proti ekipi, ki se zelo dobro brani, vendar smo na dobri poti. Še smo živi. Ne bomo na vsaki tekmi dosegli tri ali štiri gole, v London gremo doseči vsaj enega,« je po tekmi povedal trener Reala Zinedine Zidane, ki upa, da bo imel na povratni tekmi v sredo močnejšo zasedbo. Vrnila naj bi se poškodovana Ferland Mendy in Fede Valverde. Odsotnost kapetana Sergia Ramosa je odlično zapolnil Brazilec Militao, ki je bil najboljši v vrstah Madridčanov in upravičuje, da so zanj plačali 50 milijonov evrov. Morda utegne biti adut Edin Hazard, ki se vrača po poškodbi in je v Madrid prišel prav iz Chelseaja, kjer še vedno igrajo nekateri njegovi prijatelji.

Londončani so odigrali še eno taktično popolno tekmo. Zlasti v prvem polčasu so prekipevali od samozavesti, dobili veliko dvobojev ena na ena, menjali igralna mesta in bili kreativni v gradnji napadov. Mladi Cristian Pulišić je z veliko teka vnašal nemir v vrste Reala in ob njem je branilec Reala Marcelo deloval povsem izgubljen.