V petek bo na vzhodu deloma sončno, na zahodu pa spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bodo občasne krajevne padavine, popoldne pa lahko kakšna ploha ali nevihta nastane tudi na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od osem do 12, na Primorskem do 14, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V nedeljo bo na zahodu spet več padavin, na vzhodu pa bo povečini sončno in večji del dneva še suho. Pihal bo okrepljen jugozahodnik.

Vremenska slika: Severno od Alp se pomika ciklonsko območje s hladno fronto. Nad naše kraje priteka z jugozahodnimi vetrovi vlažen in vse toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo severno in vzhodno od nas deloma sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. Pihal bo jugozahodni veter, ob severnem Jadranu jugo. V petek bo spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. Predvsem v krajih zahodno in severno od nas bodo možne občasne krajevne padavine, kakšna nevihta pa lahko nastane tudi v krajih vzhodno od nas.