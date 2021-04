Stroji za delo okoli doma so razvrščeni v več razredov, še najbolj je to razdelano pri motornih žagah, ki so praviloma pri skoraj vseh večjih proizvajalcih razvrščene v razrede za tako imenovano občasno uporabo, polprofesionalno in profesionalno uporabo. Pri nakupih in predvsem pri izbiri novih strojev je treba biti nekako pragmatičen. Za določen namen in obseg dela je treba izbrati temu primeren stroj. Pri tem je pomembna tudi cena, drugo pa je vprašanje primernosti določenega stroja za določeno delo. Samo kot primer: tuji proizvajalci so se vrsto let čudili slovenskim kupcem, ki smo bili najboljši potrošniki nahrbtnih motornih kos in je trajalo vrsto let, da smo vendarle spoznali, da je delo z bočnimi motornimi kosami lažje in bolj natančno, medtem ko se nahrbtne najbolje obnesejo v res zahtevnih in strmih terenih. Danes so oziroma smo kupci drugačni in ne boste kupili riderja ali traktorske kosilnice, če imate doma vsega 100 ali 200 kvadratnih metrov veliko zelenico, kot je povsem normalno, da ne boste kosili z električno kosilnico 2000 ali 3000 kvadratnih metrov velik travnik, to pa je nekaj, kar tudi mi poudarjamo že vrsto let.

Številne novosti Program proizvajalca Stiga je razdeljen v razrede glede namena, prav tako so vsi izdelki razvrščeni glede na uporabnika in njegove zahteve, kar je za kupca priročno in pregledno. Stigin generalni zastopnik v Sloveniji je Darko Opara, s. p., Domžale, izdelke te znamke lahko najdete v specializiranih servisnih trgovinah in nekaterih specializiranih trgovinah, v vseh letih nastopanja na slovenskem tržišču se je znamka zelo uveljavila. Kot nam je povedal Darko Opara, imajo letos kar nekaj novosti v vseh programih in pri številnih strojih, v bistvu pa ves čas sledijo trem ciljem. Uporabnosti, kakovosti in prijaznosti do uporabnika. V slednjega lahko uvrstimo vse od zmanjšanja hrupa do enostavnejšega zagona, ki je pri dvotaktnih bočnih kosilnicah postal kar legendaren, vrsto novosti pa je tudi na področju riderjev in traktorskih kosilnic, ki z dvojnim sistemom (bočni izmet, mulčanje) na nekaterih terenih konkurirajo riderjem. Posebej je zanimiv električni traktor Stiga tornado V1 electric 209, ki je namenjen za košnjo do 1800 kvadratnih metrov velikih površin. 48 V, 32 Ah li-ion baterija zagotavlja približno 45-minutno avtonomnost in je to zagotovo izdelek, ki nekako pospešeno napoveduje razvoj baterijskih strojev tudi na področju kosilnic za večje površine, pri kosilnicah pa so temeljni argumenti noži, trdnost in udobje upravljanja. Poenostavljeno bi lahko rekli, da rumeno sodi na zeleno. In morda še to: vse več njihovih kosilnic je opremljenih z motorji Stiga, kar je še dodatni argument za zaupanje.

Aku program Stiga je ob zanesljivih in vsakoletnih novostih v zadnjem času največji korak naprej naredila v baterijskem programu, kjer so se, kot je povedal Marko Šterbenc iz servisa in trgovine generalnega zastopnika programa Stiga v Sloveniji, Darka Opare, s. p., po različnih sistemih napetosti odločili za delitev na dve napetosti in štiri razrede glede na uporabnike. Tako so prešli na 20 V v seriji 100 in 48 V v serijah 500, 700 in 900. V vseh štirih razredih imajo škarje za živo mejo, trimer za travo, letošnja novost v tem razredu sta baterijski pihalnik in višinski obrezovalnik/škarje, ki so odličen pripomoček za obvladovanje višjih živih mej in tudi vej na razdalji do 4 metre. Izdelki v tem vstopnem razredu, ki je namenjen domačim uporabnikom z manjšimi površinami, so opremljeni s polnilnikom in akumulatorjem po zelo privlačni ceni, s čimer povsem konkurirajo podobnim električnim strojem, ki imajo slabost – kabel. V ponudbi imajo tudi tri kosilnice (pobiranje v koš, zadnji izmet), cene zanje so 149, 199 oziroma 249 evrov in so kot take odlična izbira za negovanje majhnih vrtnih trat, na primer v atrijih ali manjših vrtovih.

Za zahtevnejše Sistemi 500, 700 in 900 delujejo z 48 V, na razpolago pa so baterije z 2, 4, 5 in 7,5 Ah. V vseh razredih bodo na razpolago škarje za živo mejo, trimer za travo, bočne kosilnice, kombinirana naprava s škarjami in višinskim obrezovalnikom ter puhalnik zraka, v razredu 500 pa še ročna baterijska žaga. Vse 48 V baterije so med tremi razredi kompatibilne. Kosilnice v razredu 500 imajo že dodan sistem mulčenja, obe kosilnici pa imata priložen polnilnik in akumulator. Argumenti za nakup se skrivajo tudi v zelo dobrih baterijah in oblikovanju strojev, kar je posebej izstopajoče pri pihalnikih listja in trave. Razred 700 je namenjen že najzahtevnejšim uporabnikom, akumulator pa se še vedno vstavi v sam stroj, medtem ko so stroji razreda 900 namenjeni profesionalnim uporabnikom oziroma tistim, ki imajo večje obdelovalne površine – vse od komunalnih delavcev naprej. V te stroje baterije ni mogoče vstaviti neposredno, ampak so med delom priključeni na bateriji, shranjeni v nahrbtniku. Profesionalni uporabniki zahtevajo večjo avtonomijo, poleg tega so takšni stroji za težo baterije lažji, kar pa je pred proizvajalca postavilo novo zahtevo glede uravnoteženosti. Kosilnice so sicer dražje kot primerljive v bencinskem programu, so pa vsekakor zanimiv produkt in dobra konkurenca vsem kosilnicam za površino okoli 1000 kvadratnih metrov.