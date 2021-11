Programe Stige, ki jo v Sloveniji zastopa podjetje Opara Darko, s. p., Domžale, spremljamo že vrsto let, vsako leto pa svoje kupce navdušijo z novostmi. Stiga že nekaj let vse bolj poudarja akumulatorski program, ki je namenjen tako občasnim kot poklicnim uporabnikom. Širijo nabor izdelkov, kar je še posebej opazno tudi letos, spremenili so poimenovanje razredov, v bencinskem programu prav tako vsako leto poskrbijo za izboljšave in novosti. Če bi hoteli letos kaj posebej izpostaviti, je to še močnejša usmeritev v akumulatorski program, med stroji pa bi za zmagovalca verjetno lahko tekmovala inovativna baterijska kosilnica zero turn in robotska kosilnica, pri kateri omejitev področja košnje ne poteka več s pomočjo žice, ampak z GPS-vodenjem, kar je po naših podatkih prvi tak izdelek v komercialni prodaji v Sloveniji.

Akumulatorji za delo okoli doma Močnejša usmeritev Stige v akumulatorske stroje je posledica več dejavnikov. Prvi je vsekakor globalna usmeritev v akumulatorske naprave, od avtomobilov naprej. Drugi je preprostejše vzdrževanje, kar spet ne pomeni, da ne zahtevajo vzdrževanja in skrbne nege, tretje pa, da Li-ionske baterije že zagotavljajo dovolj avtonomnosti in lahko praktično brez težav pokrivajo vse potrebe energije za stroje za delo okoli domov in so na tem področju bencinski stroji vse manj konkurenčni. Prednost podjetja Stiga je še, da imajo lastno proizvodnjo in seveda tudi razvoj Li-ionskih baterij, kar jih postavlja v vodilni položaj glede prilagajanja, bolje rečeno uskladitev pogonskega načina in hranjenja energije s samim strojem. Cena akumulatorskih strojev je vse bolj privlačna. Ne moremo napovedovati, da bodo vsi stroji za delo okoli doma in v gozdu ali travniku prešli na akumulatorski pogon in bodo stroji na bencinski motorni pogon še vrsto let konkurenčni in tudi privlačni.

Novosti Poglejmo najprej nekatere novosti, ki so nam v novem programu posebej padle v oči. Predstavila sta nam jih direktor podjetja Darko Opara in tehnični zastopnik podjetja Marko Šterbenc. Kot prvo so tu razredi strojev. Osnovni razred je Essential, ki edini deluje v 20-voltnem sistemu. Namenjen je občasnim uporabnikom, vsekakor pa gre za cenovno in tudi uporabno zanimiv razred. V programu imajo kompleten nabor izdelkov, ročne kosilnice še nimajo pogona in so namenjene bolj ravnim predelom in manjšim površinam. Novost v tem programu sta sesalnik listja in kosilnica na zračni blazini. Odlika teh strojev je manjša teža baterije ob še vedno solidni avtonomnosti. V tej seriji imajo vključene tudi tri stroje iz 48-voltnega programa. To so nadvse zanimiva traktorska kosilnica Swift 372e, tri ročne kosilnice in akumulatorska metla za pometanje snega. Traktorska kosilnica Swift 372e je zanimiva tudi zato, ker je njen obračani krog majhen, kosišče je široko le 73,5 cm in je zato primernejše tudi za obkoševanje, seveda pa je, tudi zaradi manjše širine kosišča, namenjena manjšim površinam – 2500 do 3000 kvadratnih metrov. Kar pa je že zelo solidna velikost.

Za izkušene uporabnike V razredu Experience so stroji razreda 500 in 700. V razredu 700 je novost enoročna žaga CSE 700e. Gre za izdelek, ki ga odlikujeta moč in avtonomnost ter je nepogrešljiv v sadovnjakih in ob tem še zelo uporaben za žaganje različnih manjših dreves ali vej, obžagovanje, lahko pa jo uporabite tudi za žaganje drv. Gre za stroje, ki jih odlikuje uporabnost, namenjeni so uporabnikom z višjimi zahtevami glede površine, moči. Pravzaprav najbolj privlačen razred za običajnega nekoliko bolj zahtevnega uporabnika. Novosti v najmočnejšem razredu Expert sta kosilnica Twinclip 950E, ki je konkurenčna skoraj vsem kosilnicam na bencinski pogon, in višinski obrezovalnik VR PS 900e. V vseh treh sistemih, 500, 700 in 900 (48 V) so na razpolago 2, 4, 5 in 7,5 Ah baterije ter celovit nabor izdelkov.

Za strokovnjake Razred 900 (expert) je namenjen poklicnim uporabnikom oziroma tistim, ki imajo večje obdelovalne površine – vse od komunalnih delavcev naprej. Stroj se priključi na dve bateriji, shranjeni v nahrbtniku, in je mogoča le ta namestitev. Je pa mogoča priključitev baterij v nahrbtniku na stroje v razredih 500 in 700, s tem, da se namesto baterije v stroj vstavi poseben vložek, stroj iz razreda 900 pa priklopi s kabelsko povezavo.

GPS-roboti StigA pa je stroj, ki bo vzbudil številna zanimanja, saj gre za robotske kosilnice, pri katerih se površino dela določi s pomočjo robotske tehnologije in nič več z vkopano žico. Robotske kosilnice s tehnologijo GPS so na razpolago v razredih Expert in Experience. Njihova oznaka StigA 5000, 3000 oziroma 1500 pove o površini, kateri so namenjene. Robotske kosilnice (omejitev območja z žico) pa so stig 1200, 600 in 300 ter so namenjene manjšim površinam. Nastavitev robotske kosilnice s tehnologijo GPS zahteva sicer določen čas, še daleč pa ni tako zahtevno, kot bi morda kdo pomislil. Maksimalen naklon, ki ga še obvladata najmočnejši, je 50-odstotni (1500 pa 45-odstotni). Ob vsem tem gre za kosilnice, ki so cenejše kot kakšen dober rider, ki bi ga potrebovali za košnjo tako velike površine. Ob odločitvi za robotsko kosilnico je smiselno izravnati površine, ker kosilnica stalno kosi, pa je videz trate res optimalen. In poleg vsega, kar je najpomembnejše, kosi sama, tudi takrat, ko ste vi na primer na morju …

Qyro in X-ročaj Qyro zero turn je kosilnica bodočnosti. Qyro 900e je namenjen košnji do 12.000 kvadratnih metrov, v razredu experience pa sta kosilnici gyro 500e in 700e, ki sta namenjeni košnji od 5000 do 8000 kvadratnih metrov. Stare zero turn, se pravi kosilnice z ničelnim obračalnim krogom, so imele dve ročki za upravljanje, nove pa imajo upravljalno palico na desni strani. Priznati moram, da mi upravljanje z dvema ročicama ni šlo od rok, za upravljanje takih kosilnic je treba obvladati določene spretnosti, po zagotovilih proizvajalca pa se nove kosilnice z upravljalno palico upravlja resnično lahko. Bomo videli. Morda bodo počasi izginili še volani. Tukaj je še ena novost, ki prinaša revolucijo v kosilnice. Gre za ročaj, ki je oblikovan kot x-sistem. Gre za novost, ki prinaša prednosti pri delu, še posebej pri bočnem košenju ob ovirah, še večjo pa pri shranjevanju in transportu, saj ročaji vedno predstavljajo določeno oviro.

Široka ponudba Lahko bi nadaljevali z opisom različnih traktorjev na akumulatorski ali bencinski pogon, prednosti novih dodatkov in možnosti (tudi električnega zagona motornih kosilnic z baterijo, ki se jo polni v zunanjem polnilniku) ter tudi različnih strojev na bencinski pogon, ki so še vedno v Stiginem programu in imajo ob veliki konkurenci akumulatorskih strojev še vedno vodilno vlogo. Je pa ob vsakem nakupu določenega izdelka, kot pravi Darko Opara, treba premisliti marsikaj. Najprej o namenu, velikosti površine, navadah uporabnika, bencinskem ali akumulatorskem pogonu in še marsičem. Dober in strokoven prodajalec in serviser, ki do obisti pozna stroje, pa postaja vse večja vrednost. (hh)