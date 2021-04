V prihodnjem tednu v skladu z načrtom sproščanja ukrepov odpirajo svoja vrata vsi visokošolski zavodi, kar bo študentom omogočilo, da po neobičajnem študijskem letu vendarle uspešno dokončajo študij. Tudi letošnja generacija več kot 60.600 študentov je začela novo študijsko leto zaradi covida-19 precej drugače kot v prejšnjih letih.

Študijsko leto se je oktobra začelo v hibridni obliki, a so morale fakultete zaradi slabšanja razmer svoja vrata kmalu zapreti. Izobraževanje se je nato preselilo na splet, vsebine z nujno navzočnostjo študentov, denimo laboratorijske vaje, so še naprej potekale na samih fakultetah.

Za nekatere še naprej študij na daljavo

Februarja je univerzam spet dovoljeno izvajanje izpitov in seminarjev do 10 študentov, z nadaljnjim sproščanjem ukrepov pa je študentom v okviru hibridnega modela omogočena vrnitev v predavalnice ob upoštevanju priporočil in smernic zdravstvene stroke. Študenti, ki iz različnih razlogov študiju v živo ne bodo mogli prisostvovati, bodo še vedno lahko študirali na daljavo. Glede na to, da je v državi še vedno razglašena epidemija covida-19, je dosledno upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) še vedno nujno potrebno.

Tako bodo na ljubljanski univerzi pri izvajanju procesa v živo dosledno upoštevali zadostno razdaljo najmanj metra in pol, obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih za predavatelje in študente, tudi za cepljene in v primeru pregrade iz pleksi stekla ter redno prezračevanje prostorov, so za STA sporočili z univerze. Prav tako bodo predvideli varne poti ter vhode in izhode s čim manj osebnimi stiki na hodnikih in v sanitarijah.

Izvedba pedagoškega procesa tudi za mariborsko univerzo ne pomeni večjih sprememb, saj se bodo aktivnosti tudi v prihodnje izvajale na daljavo, fakultete pa bodo tiste učne enote in posamezne dele študijskih programov, ki jih na daljavo niso mogle izvesti, izvajale v živo ali po hibridnem modelu, so za STA navedli na univerzi.

Primorska univerza že sedaj v živo izvaja vaje, laboratorijsko delo, terenske vaje, predmete s področja športa, izpite in seminarje. Ker se bo del študijskega procesa odvijal v prostorih fakultet, bo treba upoštevati tudi namestitvene vidike, ki jih bo v maju in juniju za veliko študentov težje zagotoviti, opozarjajo na univerzi.

Poleg obveznega testiranja zaposlenih na univerzi je priporočeno testiranje na covid-19 tudi za študente, predvsem za tiste, ki sodelujejo v pedagoškem procesu v prostorih univerze. Posodobljena navodila NIJZ sicer predvidevajo tudi protokol ukrepanja, če bi bilo hitro testiranje pred vstopom v izobraževalni zavod ali študentski dom obvezno. Prihodnji teden se namreč odpirajo tudi študentski domovi.