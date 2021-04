Letošnja podelitev zlatih kipcev bo skrajšana na tri ure, potekala pa pa bo različnih prizoriščih. Na tradicionalnem hollywoodskem prizorišču, znamenitem gledališču Dolby, bo krajša rdeča preproga za redke izbrance, del prireditve pa bo potekal še na losangeleški železniški postaji. Večina nominirancev se bo podelitve udeležila v Evropi oziroma v Londonu in Parizu, kjer so zaradi omejitev potovanj vzpostavili dodatni prizorišči.

Producenti obljubljajo, da bodo prireditev skušali ustvariti kar se da filmsko. Koproducent Steven Soderbergh je pomembno vlogo pripisal tudi maskam, kaj več pa pred samo podelitvijo nagrad ni želel razkriti. Nominiranci bodo delili zasebne zgodbe, podelitev nagrad bo pospremilo tudi več intervjujev.

V boj za kipec tudi dve režiserki

V igri za oskarja za režijo so letos Chloe Zhao (Dežela nomadov), David Fincher (Mank), Lee Isaac Chung (Minari), Emerald Fennell (Obetavna mladenka) in Thomas Vinterberg (Nažgani), pri čemer velja izpostaviti, da se za enega najbolj zaželenih oskarjev tokrat potegujeta dve režiserki. Je pa Chloe Zhao tudi prva nebelka nominiranka v tej kategoriji.

Za najboljšo žensko glavno vlogo so nominirane Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom), Andra Day (Združene države proti Billie Holiday), Vanessa Kirby (Koščki ženske), Frances McDormand (Dežela nomadov) in Carey Mulligan (Obetavna mladenka). Riz Ahmed je prejel nominacijo za najboljšo glavno moško vlogo za Zvok metala, Chadwick Boseman posmrtno za vlogo v filmu Ma Rainey's Black Bottom, Anthony Hopkins za Očeta, Gary Oldman za Mank in Steven Yeun za Minari.