Po drugi strani bo vsaj začasno spremenila format in se razdelila na dve lokaciji. No, pa ste rekli, da Biden ni nič boljši predsednik od Trumpa. Tudi tematike filmov, ki imajo največ nominacij, so bližje demokratskemu kot konservativnemu pogledu na svet. Rasna enakopravnost, protesti proti vojni, socialne stiske, izkoriščanje delavcev, ženske pravice… Danes bomo na kratko predstavili filme, ki imajo največ nominacij za osvojitev oskarjev v posameznih kategorijah. Mimogrede: kar nekaj filmov pri nas še nima prevoda, zato smo naslove prevedli sami. Ob naslovu filma je navedeno število oskarjev, za katere je nominiran.

Mank, deset nominacij Film o scenaristu Hermanu J. Mankiewiczu - Manku (1897–1953) predstavlja zgodbo o scenariju za najboljši film vseh časov, Državljan Kane (Citizen Kane), ki ga je leta 1941 posnel in v njem igral glavno vlogo legendarni Orson Welles (1915–1985). Pod scenarij sta bila podpisana tako Mank kot Welles, v filmu, ki mu napovedujejo mnogo oskarjev, pa je avtorstvo scenarija postavljeno pod vprašaj. Še več, avtor scenarija naj bi bil samo Mank. Vprašanje je pomembno tudi zato, ker sta si leta 1941 Mank in Orson Welles oskarja za scenarij razdelila. Skeptiki menijo, da je vprašanje nepomembno in da zgodovina trdi, da je idejo ponudil Welles, potem pa sta napisala vsak svojo zgodbo in Welles naj bi za film uporabil obe. Toda nas danes zanima, za katere oskarje se bo boril film, ki ga je režiral David Fincher. Poteguje se za nagrado za najboljši film, najboljšo režijo, najboljšega glavnega igralca (Gary Oldman), najboljšo žensko stransko vlogo (Amanda Seyfried), najboljšo filmsko glasbo, zvok, scenografijo, fotografijo, masko in ličenje ter kostumografijo.

Oče, šest nominacij The Father je film o demenci, ki ga je na podlagi svoje dramske igre iz leta 2012 (Le Père) režiral Florian Zeller. Francosko-angleško koprodukcijo so že lani predstavili na festivalu Sundance, premiera na Netflixu pa je bila letos marca. V vlogi dementnega očeta je vedno izvrsten Anthony Hopkins. Film ima nominacijo za najboljši film, za prirejen scenarij, ki ga je Zellerju pomagal napisati Christopher Hampton, za najboljšega igralca, najboljšo žensko stransko vlogo (Olivia Coleman), pa tudi za montažo in scenografijo.

Juda in črni mesija, šest nominacij Judas and the Black Messiah aludira na biblijsko zgodbo o Judi in mesiji, torej Jezusu. V filmu režiserja Shaka Kinga, ki je Willu Brensonu pomagal napisati tudi scenarij, je Juda mali temnopolti kriminalec, ki ga FBI infiltrira med Črne panterje, da bi inkriminiral njihovega šefa, borca za pravice temnopoltih Freda Hamptona. Hamptona je policija ustrelila leta 1969. Film kandidira za najboljši film leta, dvakrat za najboljšo moško stransko vlogo (LaKeith Stanfield in Daniel Kaluuya), za izvirni scenarij, najboljšo skladbo in najboljšo fotografijo.

Minari, šest nominacij Minari je korejska beseda za vodno zeleno ali po naše japonski peteršilj, gojenja katerega se loti korejska družina, ki se v osemdesetih letih prejšnjega stoletja iz Južne Koreje preseli v ZDA. Preselijo se na ameriški jug, kjer se stežka poskušajo preživeti s kmetijstvom. V filmu govorijo korejščino, konec koncev je večji del ekipe iz Južne Koreje, od tam izvira tudi režiser Lee Isaac Chung. Dobili so nominacijo za najboljši film, režijo, najboljšega glavnega igralca (Steven Yeun), stransko žensko vlogo (Youn Yuh Jung), najboljši izvirni scenarij in glasbo.

Dežela nomadov, šest nominacij Nomadland je zgodba o sodobnem izkoriščanju delavcev – upokojencev, ki morajo v ZDA na stara leta še vedno delati, da lahko preživijo. Okoli se prevažajo v avtodomih in iščejo priložnostne službe. Film je kritika Amazona in podobnih krvoločnih projektov, ki so s poceni delovno silo zaslužili desetine milijard dolarjev. Akademija je film nominirala za najboljši film, najboljšo režijo in prirejen scenarij (oboje je delo Chloe Zhao), za glavno igralko (Frances McDormand, ki je tudi med producenti filma), za montažo in fotografijo.

Zvok jekla, šest nominacij Sound of Metal je tragična zgodba o bobnarju rokerskega dueta, ki počasi izgublja sluh. Film je bil prvič predstavljen že leta 2019 na festivalu v Torontu, a je zaradi znanih razlogov šele zdaj v tekmi za oskarje, potem ko so ga začeli predvajati v novembru in decembru. V glavni vlogi je pakistansko-britanski igralec Riz Ahmed. Gre za prvega igralca islamske vere, ki bo mogoče dobil oskarja za glavno vlogo. Film je sicer nominiran še za najboljši film, najboljšo moško stransko vlogo (Paul Raci), izvirni scenarij, montažo in zvok.

Sojenje čikaški sedmerici, šest nominacij The Trial of the Chicago 7 je zgodovinski film o sojenju mirovnikom, ki so leta 1968 protestirali proti vojni v Vietnamu. Leta 1969 so jih na bolj ali manj montiranem procesu obtožili, da so organizirali upor. Jasno, katera država pa si želi videti ljudstvo na ulici? V Chicagu so jih pet obsodili, a je bil proces leta 1972 razveljavljen. Sojenje so nominirali za najboljši film, najboljšega stranskega igralca (Sacha Baron Cohen), prirejen scenarij, najboljšo skladbo, montažo in fotografijo.

Ma Rainey's: mati bluesa, pet nominacij Ma Rainey's Black Bottom je film, ki govori o zgodnji pevki džeza Gertrude Ma Rainey (1883–1939). Gre za priredbo dramskega dela, biografsko delo, polno izvrstne glasbe z začetka prejšnjega stoletja. Skoraj gotovo naj bi prineslo oskarja za glavno vlogo Violi Davis, ki je odigrala vlogo Raineyjeve. Za glavno moško vlogo je nominiran tudi Chadwick Boseman, ki je po snemanju filma umrl za rakom, akademiki pa so opazili tudi izvrstno scenografijo, kostumografijo in masko. Mimogrede, skladbe v filmu je zapela Maxayn Lewis.

Obetavna mladenka, pet nominacij Promising Young Woman je angleški naslov drame in grozljivke, v kateri blesti trenutno najbolj iskana britanska igralka Carey Mulligan. Tudi zgodba je aktualna. Dekle po zabavah išče tipe, ki so skupinsko posilili njeno najboljšo prijateljico. In na koncu ne preveč presenetljivo ugotovi, da posilstvo ni samo spolni akt, ampak družbena zaveza, v kateri sodeluje množica udeležencev. Tudi tisti, ki so v ozadju zgolj previdno tiho. Nominacije: film, režija (Emerald Fennell), glavna ženska vloga, izvirni scenarij in montaža.