Non-paper: Mokre sanje demokratičnih neofašistov

»V vsakem primeru vemo, komu ustreza vsebina enega takšnega non-paper. Neliberalnim silam, ki hočejo destabilizirati Evropsko unijo. Tu lahko madžarskega premierja Viktorja Orbana označimo za glavnega nosilca aktivnosti, za katerimi najverjetneje stoji ruski pantokrator Vladimir Putin. Ne glede na to se odločno zavzemamo za ozemeljsko celovitost Bosne in Hercegovine ter nedotakljivosti njenih meja in smo porok njenega obstoja na poti v evropske integracije.«