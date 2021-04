Non-paper: Krneki, ki pretresa svet

Včasih je nekaj lažje napisati, kot se pod napisano podpisati. Kaj sploh je non-paper, ki mu Marko Crnkovič pravi »krneki«? Najpogosteje gre za kos popisanega papirja, brez uradnih oznak države ali institucije, brez podpisa avtorja ali pošiljatelja, pogosto celo brez datuma in oznake zaupnosti, z vsebino, ki ne vsebuje običajnih diplomatskih vljudnostnih fraz, temveč problem obravnava in medias res, neposredno, brez dvoumnosti. Po vsebini je lahko omejen na zgolj eno zadevo, lahko pa gre za kompletne študije, ki navajajo tudi (so)avtorje (države, institucije) in so celo podpisane, vendar pa morajo v takem primeru nositi oznako non-paper.