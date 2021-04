Dodik je poudaril, da ideja o mirni razdružitvi Bosne in Hercegovine ni nova. »Vsi se strinjajo z dejstvom, da BiH takšna, kakršna je, ne more več obstajati. In če ne more več obstajati, bi bilo dobro, da se pogovarjamo o mirnem razhodu,« je povedal v Beogradu, kjer je prevzel srbsko donacijo cepiva proti covidu-19. Ponovil je, da se zavzema za »miren, in ne vojaški razhod«.

Dodal je, da od Vučića pričakuje, da »sprejme takšen koncept«, razume pa njegova stališča o odnosih v regiji, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina.

Predsedujoči predsedstvu BiH je dejal še, da ni videl neuradnega dokumenta, ki naj bi ga Janša poslal v Bruselj. Prav tako ne ve, ali ta dokument sploh obstaja.

Tudi srbski predsednik je poudaril, da ne ve za neuradni dokument niti za kakršno koli pobudo za mirno razdružitev BiH. »Naš odnos do BiH je znan - spoštujemo njeno celovitost in suverenost, kjer ta institucionalno obstaja,« je dejal na srečanju z Dodikom.

Slovenski portal Necenzurirano je danes objavil neuradni diplomatski dokument, t. i. non-paper, o mejah na Zahodnem Balkanu, o obstoju katerega se je preteklih dneh ugibalo in je sprožal številne odzive. Kdo ga je spisal, ni razvidno, del vsebine pa naj bi po informacijah portala nastal v Budimpešti. Dokument, ki naj bi ga Janša poslal v Bruselj, med drugim vključuje ideje o razdružitvi BiH. Večino Republike srbske bi glede na dokument priključili Srbiji, večinsko hrvaške kantone BiH pa Hrvaški. Dokument poleg tega predlaga združitev Kosova in Albanije.