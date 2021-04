Leon Magdalenc: V sovražnikovi postelji ni nikogar

Včasih je treba iti v posteljo s sovražnikom, so bile besede ene od samozavestnih predstavnic, ki so pred dobrim letom skočile v objem Janezu Janši . Na čudenje, zakaj se SMC pajdaši z osebo, ki je njihovo nasprotje, z osebo, ki ne pozna enakovrednega dialoga, z osebo, ki vse koalicijske partnerice reže kot salame in jim ne pusti nobene avtonomije, je bil njen argument minimalno sprejemljiv. Glejte, pred nami je vojna. Vojna z virusom. V vojni se Janez dobro počuti in znajde ter deluje operativno. Mi pa bomo zraven pazili, da se vojna ne razširi po celotnem družbenem tkivu.