Plaz ugibanj o obstoju t. i. non-paperja se je sprožil v začetku tedna, ko je portal politicki.ba poročal, da je premier Janša Janez predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu v februarju ali marcu izročil dokument, v katerem naj bi kot temo slovenskega predsedovanja Svetu EU navedel spremembo meja na Zahodnem Balkanu oziroma »dokončanje razpada Jugoslavije«.

Janša je o tem dejal, da je Michela nazadnje srečal lani in da bi mu tako težko februarja ali marca letos kar koli predal. Izpostavil je, da Slovenija »resno išče rešitve za razvoj regije in perspektivo EU za države Zahodnega Balkana«.

Na zunanjem ministrstvu so kot edini neuradni dokument, h kateremu je pristopila Slovenija glede Zahodnega Balkana, navedli hrvaški dokument s konca lanskega leta o evropski perspektivi BiH. To je v sredo dejal tudi minister Anže Logar in zagotovil, da se strategija Slovenije do Zahodnega Balkana ni spremenila.

Tudi Evropska komisija z domnevnim dokumentom ni seznanjena, stališče EU o mejah v regiji pa da je jasno – ničesar ni treba spreminjati.

Portal Necenzurirano pa je danes objavil non-paper, ki je v Sloveniji sprožal zlasti vprašanja v zvezi z morebitno spremembo politike do Zahodnega Balkana.

Dokument z naslovom Zahodni Balkan – pot naprej so po njihovih informacijah v Michelovem kabinetu prejeli v februarju. Kdo ga je spisal, ni razvidno – je brez glave in podpisa – niti po navedbah portala uradno ni mogoče izvedeti. Do Michela naj bi prišel mimo uradne diplomatske pošte.