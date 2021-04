Okrajno sodišče v Mariboru je ustavilo prekrškovni postopek zoper dijakinjo, ki je bila zaradi udeležbe na shodu za odprtje šol zaslišana sredi minulega meseca, je danes sporočil zagovornik dijakov Dino Bauk.

Kot je razvidno iz obrazložitve sodišča, se je to sicer strinjalo, da je bil shod in ravnanje zaslišane dijakinje v nasprotju z določili vladnega odloka o omejitvi zbiranja, vendar je ob tem poudarilo, da se je dijakinja »tega shoda udeležila zgolj zato, da bi kot mlada, inteligentna in družbeno kritična in aktivna oseba, ki ji ni vseeno za položaj lastne generacije, opozorila na stisko dijakov, s čimer je zgolj izvrševala svojo temeljno ustavno in človekovo pravico do svobode zbiranja in svobode izražanja mnenj«. Poleg tega je to, kot je ugotovilo sodišče, storila na način, da je spoštovala predpisane epidemiološke ukrepe.

Sodišče je zaključilo še, da dijakinja, ki jo je sodišče na podlagi zaslišanja prepoznalo kot zrelo in visoko inteligentno osebo – ki se ne le zanima za družbene probleme in še zlasti za probleme svoje generacije, ampak nanje tudi aktivno opozarja – nikakor ne potrebuje dodatnih sodnih nasvetov in opozoril, varstva in podobnega, kar je sicer namen vzgojnih ukrepov za mladoletnike. Spomnilo je tudi, da je že sam odlok o omejitvi gibanja in zbiranja, ki naj bi ga dijakinja kršila, ustavno sporen in je predmet obravnave pred ustavnim sodiščem.