Sankcioniranje protestnikov: Dijaki, ki so zahtevali odprtje šol, bodo morali pred sodnika

Več mladoletnih dijakov je te dni prejelo poziv na zagovor pred sodnikom za prekrške. Tisti, ki so polnoletni, so prejeli plačilne naloge z globami. Kaj so zagrešili? Na javnem shodu v začetku februarja so zahtevali odprtje šol. Dijaki takšno sankcioniranje razumejo kot poskus utišanja tistih, ki so kritični do trenutne oblasti.