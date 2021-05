Mariborski policisti so bili danes popoldne obveščeni, da so na eni izmed mariborskih srednjih šol prejeli sumljivo pošiljko, iz katere se je ob odprtju vsula neznana snov – prah. »Kraj je zavarovan, pošiljka pa bo poslala v analizo. Osebe, ki so bila izpostavljene pri odpiranju pisemske pošiljke ostajajo do zaključka analize v karanteni,« so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Po naših informacijah so sumljivo pošiljko prejeli na II. Gimnaziji Maribor. Naslovljena je bila na dijakinjo, ki je v prekrškovnem postopku zaradi sodelovanja na februarskem mirnem protestu, na katerem so dijaki zahtevali odprtje šol.