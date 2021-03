O aboliciji in pomilostitvi dijakov: Stranka šivilje Klare

V četrtek sem se zarežal, ko sem prebral napoved Levice, da bo veljavnost zakona, ki ga je vložila Stranka modernega centra in ki predvideva abolicijo in amnestijo za mariborske dijake, ki so se znašli v prekrškovnem postopku ali so že bili oglobljeni, ker so na prepovedanem javnem shodu zahtevali, da bi končno lahko šli v šolo, z dopolnili razširila na vse državljane, ki so med lockdownom na javnih krajih protestirali proti vladi. Seveda je ta všečna, zakonodajnopravno pa verjetno tudi zelo težko izvedljiva namera populistična. A je istočasno tudi domiselna in subverzivna, ker bo predlagatelja osnovnega zakona in vse druge domnevno ljudske tribune v parlamentu soočila z neznosnim vprašanjem, ali soglašajo ali ne soglašajo z uveljavljeno politiko zastraševanja in discipliniranja prebivalstva.