Morali smo se oglasiti, saj zlorabljajo oblast

Profesorji Gimnazije Bežigrad so v javnem pismu opozorili na pomen razsvetljenskih vrednot, ki so, kot pravijo, ravno nasprotne politični represiji in aroganci. Njihovo javno pismo, objavljeno tudi v Dnevniku, je obkrožilo Slovenijo. Profesorji napovedujejo, da je to šele začetek javnega dialoga o demokraciji.