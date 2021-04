Za predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferina je superliga zaključen projekt, ki je živel 48 ur. Dolgoletni šef Reala iz Madrida in predsednik superlige Florentino Perez pa pravi, da zgodba o ustanovitvi novega tekmovanja velikih moštev zgolj miruje. »Sem žalosten in razočaran nad vsemi dogodki, ki so se zvrstili po objavi, da je zaživela superliga. Obžalujem agresivnost, grožnje in žalitve, ki so bile namenjene dvanajsterici ustanoviteljev, saj smo želeli rešiti nogomet,« je komentiral Florentino Perez za špansko radijsko postajo Cadena Ser.

Aleksander Čeferin je prvi dan po objavi, da so nogometni velikani ustanovili superligo, delegatom Uefe dejal, naj mu dajo 24 ur časa in lige ne bo več. »Superlige po mojem mnenju nikoli ni bilo, ampak je šlo za poskus ustanovitve fantomske lige bogatih, ki ne bi upoštevala nobenega sistema in piramide nogometa v Evropi. Verjel sem v moč nogometa. Odkar sem predsednik Uefe (od leta 2016, op. p.) sem spoznal enormno energijo, ki jo ima ta šport. Nogomet lahko začne in ustavlja vojne. Lahko sproža izjemne družbene spremembe in prepričan sem bil, da predvsem navijači v Angliji ne bodo popustili. Po vseh reakcijah je bilo kmalu jasno, da iz tega projekta ne bo nič,« je v daljšem pogovoru za Pop tv dejal Aleksander Čeferin.

Predsednika Uefe so razočarali nekateri najbližji sodelavci, ki so ves čas zagotavljali, da superlige ne ustanavljajo. Prvi človek Juventusa Andrea Agnelli je priznal, da je izdal Čeferina, vendar ob tem razložil, da druge možnosti ni imel. »Mi lahko poveste, kakšen je alternativni način, da bi vzpostavili takšen projekt? Če sprašuješ druge za avtorizacijo, ga je nemogoče izpeljati. V nogometu ni veliko iskrenosti, zaupanja in zanesljivosti,« je dejal Andrea Agnelli. »Morda sem bil naiven, vendar je bolje biti naiven kot lažnivec. Jaz sem samo naiven. Ti ljudje so navsezadnje zelo bogati in me čudi, da niso vedeli, v kaj se podajajo,« je vrnil Čeferin.

Poslabšali so se tudi odnosi med Čeferinom in Perezom. »Že dolgo vem, da si Perez ne želi takšnega predsednika Uefe, kot sem sam. Želi si predsednika, ki ga bo ubogal in poslušal. To je še večja spodbuda, da bom ostal na čelu te organizacije,« pravi Čeferin, medtem ko Perez pravi, da si želi »izobraženega predsednika, ki ne bo žaljiv.« »Vsi smo dolžni spoštovati dialog in predsednik Uefe se ni dobro odrezal. V dvajsetih letih, odkar delujem v nogometu, se še nisem zmotil. Nogomet je šport vrednot in ustanovitelji superlige smo v svet posredovali sliko, kaj pomeni nogomet. V zadnjih dneh smo doživeli agresivne napade, grožnje, žalitve. Bilo je tako, kot bi koga ubili ali sprožili atomsko bombo. Resnica je v tem, da imajo nekateri privilegije in jih nočejo izgubiti. Ne bojim se nobenega povračilnega ukrepa. Resnično mislim, da ni druge rešitve, kot da ustanovimo novo tekmovanje,« je povedal Perez.