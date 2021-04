Zagon superračunalnika: Vega ne bo iskala smisla življenja, vesolja in sploh vsega

Superračunalnik Globoka misel naj bi dal dokončni odgovor o življenju, vesolju in sploh vsem. Po 7,5 milijona let premlevanja je izračunal: 42. Sledila je izgradnja še večjega superračunalnika po imenu Zemlja, ki naj bi razvozlal, kaj je sploh bilo prvotno vprašanje. Tako piše v sloviti trilogiji Štoparskega vodnika po Galaksiji izpod peresa izjemnega Douglasa Adamsa. Danes so na mariborskem Inštitutu informacijskih znanosti (Izum) svečano zagnali najmočnejši superračunalnik na Slovenskem.