Pred časom je Washington Post poročal o farmi rešenih živali v Arizoni, kjer ljudem za crkljanje s kravami zaračunavajo 75 dolarjev (dobrih 60 evrov) na uro. Lastnica farme Aimee Takaha prejme približno dvajset klicev v zvezi s to storitvijo na dan, obenem pa je tudi povedala, da je govedo, ki se rado objema, trenutno rezervirano vse do konca julija. Aimee Takaha tudi ne skriva presenečenja nad tako velikim zanimanjem. Na kmetiji je približno sto rešenih živali, med katerimi je tudi nekaj poškodovanih. Zanimanje za storitev, ki jo Takahova ponuja že pet let, pa je drastično naraslo šele v zadnjem letu. »Naše krave so kot vesele blazine, ki se rade pustijo objemati,« je povedala njihova oskrbnica.

Med devetimi govedi, ki so na kmetiji na voljo za objemanje, ima prav posebno mesto kastrirani angus, ki so ga rešili iz jarka. Moonicorn, kot so ga poimenovali, ima samo eno zdravo oko. Objemov je prav tako že navajena miniaturna krava Moochacha. Govedo se rado prevrne na bok in nasloni glavo v naročje ljudi. Včasih se jim pridruži puran z imenom Azalea, domače razpoloženi so tudi piščanci. Udeleženci so po njenih besedah pogosto zelo čustveni, nekateri se celo zaobljubijo, da bodo postali vegetarijanci, potem ko globoko pogledajo v velike rjave oči teh bitij.

Veliko zanimanje že pred pandemijo Po pripovedovanju ljudi se zdi, da je imela večina »svojo« kravo že pred pandemijo. Kar pa ni presenetljivo glede na to, da je v zadnjih nekaj desetletjih osamljenosti v različnih državah vse več. Renee Behinfar, ki živi sama v Scottsdalu v Arizoni, se je zaradi pandemije popolnoma izolirala. Po nekaj časa pa se je pojavilo hrepenenje po toplini in dotiku. Ko ji je uspelo priti na vrsto, je prišla do težko pričakovanega objema s 1000 kilogramov težko kravo. »To je bil moj prvi pravi objem v zadnjem letu dni,« je povedala 43-letna Behinfarjeva, psihologinja, ki se je v objemu goveda tolažila celo uro. Ko je krava Sammy, ki so jo rešili iz mlekarne, položila glavo v njeno naročje in zaspala, je Behinfarjeva začela jokati. Po njenih besedah je bila pandemija čas osamljenosti brez primere. »Na koncu je res nisem hotela izpustiti,« je dejala.