Mojca Golobič, krajinska arhitektka: Župani javnega interesa nočejo artikulirati

Dr. Mojca Golobič, profesorica na oddelku za krajinsko arhitekturo na biotehniški fakulteti, se v svoji pedagoški in raziskovalni dejavnosti posveča predvsem vprašanju, kaj umeščati v prostor in kje. To vprašanje je sicer prastaro, a zaradi uničenosti in prenasičenosti prostora tudi z nepotrebnim kopičenjem pozidav je od odgovora, pravi dr. Golobičeva, odvisno, ali bomo znali vsaj ohraniti tisto, kar je še ostalo, ali bomo znali narediti celo korak naprej in obnoviti tudi devastirane površine, ali pa se bo propad nadaljeval.