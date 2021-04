»FSB je pridržala ukrajinskega diplomata, konzula generalnega konzulata v Sankt Peterburgu, Aleksandra Sosonjuka,« so sporočili iz ruske obveščevalne službe. Dodali so, da so ga prijeli v petek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pojasnili so, da so ga ujeli med srečanjem z ruskim državljanom, od katerega je skušal pridobiti »zaupne« informacije. »Takšna aktivnost ni v skladu z njegovim diplomatskim statusom in je očitno sovražna do Rusije,« so navedli v FSB. V skladu z mednarodnim pravom bodo proti njemu ukrepali, so še zapisali.

Kijev je potrdil, da je njihov diplomat v priporu preživel več ur in da je zdaj že na konzulatu. Na ukrajinskem zunanjem ministrstvu so aretacijo pripisali vse bolj zaostrenim odnosom med državama. »To je še ena provokacija ruskih aktivnosti za destabilizacijo,« so poudarili.

Ukrajinske oblasti incident še preučujejo in bodo odgovorile v bližnji prihodnosti, so pojasnili.